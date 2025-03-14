"Він не такий" Зібров розкритикував фільм про Яремчука (відео)

Чому Зіброву не сподобався фільм про Яремчука

За словами співака, стрічка не повністю показала біографію його друга. Зібров та інші друзі Яремчука хотіли побачити інший фільм.

"Я дивився фільм він неповний, на жаль. Він не такий, як ми хотіли, принаймні його друзі та артисти, які з ним пройшли досить великий шлях поруч", - заявив співак.

Ба більше, Зібров зазначив, що його не запрошували доєднатися до зйомок. Хоча, визнає артист, він би не відмовився.

"Ніхто мені не дзвонив, на жаль, я б хотів би щось сказати про нього тепле. Багато кого вони не запросили, ну, таке бачення у режисерів тут", - розповів співак.

На думку Зіброва, це ще не останній фільм про Яремчука. За його словами, авторам нової стрічки точно буде про що розповісти.

"Я так думаю, що про Назарія ще зроблять фільм. Ой, там є про що сказати, що показати", - резюмував він.

Що відомо про фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" і чому його критикують

Документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" викликав значний резонанс у суспільстві та серед представників української культури. Стрічка, презентована донькою Назарія Яремчука від другого шлюбу, Марією Яремчук, розповідає про творчий шлях видатного співака. Однак, фільм зазнав критики через певні аспекти його змісту.

Народна артистка України Оксана Білозір висловила своє невдоволення тим, що у фільмі не було приділено уваги першій дружині Назарія Яремчука, Олені, та їхнім синам. Вона зазначила, що перша сім'я відігравала важливу роль у житті та становленні співака, адже саме з ними він починав свій творчий шлях. Білозір підкреслила, що дружина разом із Назарієм співала в гурті, і ці перші кроки були найтрепетнішими з погляду пам'яті.