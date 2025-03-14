"Он не такой" Зибров раскритиковал фильм о Яремчуке (видео)

Почему Зиброву не понравился фильм о Яремчуке

По словам певца, лента не полностью показала биографию его друга. Зибров и другие друзья Яремчука хотели увидеть другой фильм.

"Я смотрел фильм он неполный, к сожалению. Он не такой, как мы хотели, по крайней мере его друзья и артисты, которые с ним прошли достаточно большой путь рядом", - заявил певец.

Более того, Зибров отметил, что его не приглашали присоединиться к съемкам. Хотя, признает артист, он бы не отказался.

"Никто мне не звонил, к сожалению, я бы хотел бы что-то сказать о нем теплое. Много кого они не пригласили, ну, такое видение у режиссеров здесь", - рассказал певец.

По мнению Зиброва, это еще не последний фильм о Яремчуке. По его словам, авторам новой ленты точно будет о чем рассказать.

"Я так думаю, что о Назарии еще сделают фильм. Ой, там есть о чем сказать, что показать", - резюмировал он.

Что известно о фильме "Яремчук: Незрівнянний світ краси" и почему его критикуют

Документальный фильм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" вызвал значительный резонанс в обществе и среди представителей украинской культуры. Лента, представленная дочерью Назария Яремчука от второго брака, Марией Яремчук, рассказывает о творческом пути выдающегося певца. Однако, фильм подвергся критике из-за определенных аспектов его содержания.

Народная артистка Украины Оксана Билозир выразила свое недовольство тем, что в фильме не было уделено внимания первой жене Назария Яремчука, Елене, и их сыновьям. Она отметила, что первая семья играла важную роль в жизни и становлении певца, ведь именно с ними он начинал свой творческий путь. Билозир подчеркнула, что жена вместе с Назарием пела в группе, и эти первые шаги были самыми трепетными с точки зрения памяти.