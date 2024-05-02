"Він психологічно скалічений": українська акторка відверто розповіла про шлюб з тираном

Про що думала актриса

За словами артистки, шлюб з першим чоловіком став для неї дуже непростим випробуванням. Спочатку все було добре, але вже за рік вона відчула на собі аб'юз та ревнощі.

"Уже був такий край, коли я розуміла, що у мене починаються, мабуть, психічні зміни. Ніби я постійно пригнічую відчай, страх, супротив. У мене з’явилися такі думки, щоб просто покласти на нього подушку", - зізналася Жураківська.

"І думаю, чи втримаю я цю подушку на обличчі. Потім думаю, Господи, про що я думаю", - додала вона.

Українська актриса чесно розповіла про стосунки з аб'юзером (скріншот)

Як зірці вдалося піти від чоловіка-тирана

Обранець актриси не одразу її відпустив. Тому їй довелося чекати на цей момент та навіть хитрувати. Втім, Жураківська все одно зазначає, що її колишній може бути хорошою людиною, але він "психологічно скалічений".

"Мене врятувала моя мудрість, я довела ситуацію до такого, що він мені сказав сам "іди". В них така традиція, що в присутності родичів треба тричі сказати. Ну і він мені сказав тричі "йди". В той момент він залишив зі мною свого брата", - пригадала акторка.

"Його брат був дуже хорошим, насправді й мій чоловік теж, мабуть, хороший, він психологічно скалічений. На його очах рідний батько бив мати та зробив її інвалідом. Мої рідні всі його дуже любили, але, коли дізналися правду, були шоковані", - додала вона.