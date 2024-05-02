"Он психологически искалечен": украинская актриса откровенно рассказала о браке с тираном

О чем думала актриса

По словам артистки, брак с первым мужем стал для нее очень непростым испытанием. Сначала все было хорошо, но уже через год она почувствовала на себе абьюз и ревность.

"Уже был такой край, когда я понимала, что у меня начинаются, наверное, психические изменения. Будто я постоянно подавляю отчаяние, страх, сопротивление. У меня появились такие мысли, чтобы просто положить на него подушку", - призналась Жураковская.

"И думаю, удержу ли я эту подушку на лице. Потом думаю, Господи, о чем я думаю", - добавила она.

Украинская актриса честно рассказала об отношениях с абъюзером (скриншот)

Как звезде удалось уйти от мужчины-тирана

Избранник актрисы не сразу ее отпустил. Поэтому ей пришлось ждать этого момента и даже хитрить. Впрочем, Жураковская все равно отмечает, что ее бывший может быть хорошим человеком, но он "психологически искалечен".

"Меня спасла моя мудрость, я довела ситуацию до такого, что он мне сказал сам "иди". У них такая традиция, что в присутствии родственников нужно трижды сказать. Ну и он мне сказал трижды "уходи". В тот момент он оставил из мной своего брата", - вспомнила актриса.

"Его брат был очень хорошим, на самом деле и мой муж тоже, пожалуй, хороший, он психологически искалечен. На его глазах родной отец избивал мать и сделал ее инвалидом. Мои родные все его очень любили, но, когда узнали правду, были шокированы", - добавила она.