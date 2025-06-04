"Він за все платить, а я - красивий". Як українські ЛГБТК-пари ділять бюджет і обов’язки

Як українські ЛГБТК+ пари ділять бюджет і побут: чесні історії з життя

У багатьох випадках бюджет або повністю спільний, або витрати діляться за можливостями.

"Ми бюджет не розподіляємо, хто може/хоче, той зараз сплачує всі спільні та особисті витрати. Якщо щось велике - просто обговорюємо, або попереджаємо про витрату. По побуту - в кого є час, той і прибирає. Обоє не любимо готувати, тому зводимо це до мінімуму. Обов'язки з тваринами порівну. Але у будь-який момент можемо брати на себе зобов'язання іншої. В цілому, навіть не замислюємось про це", - говорить психолог Діана Вініцька.

Є пари, які будують не лише побут, а й бізнес разом. Один партнер займається ідеями й стратегією, інший - реалізацією. Це також впливає на розподіл ролей і в інших сферах.

"Позбавляємо себе домашніх обов'язків по-максимуму: не готуємо взагалі, а прибирати не встигаємо, адже раз на 1-2 тижні змінюємо місце проживання. Оскільки у дружини заробіток не стабільний, то в туристичний сезон ми заробляємо однаково, а в не сезон - я більше. Але у нас повністю спільний бюджет, нічого не ділимо. Нерухомість купуємо по черзі: то на неї оформлюємо, то на мене", - каже Аліна, яка займається жіночим туризмом.

"В нашій парі на сьогодні заробляю я більше, тому фінансами більш я керую. Дівчина дає мені натхнення і сили заробляти ще більше, тому, звичайно, я її балую. Що стосується побуту, то я дуже лінива щодо кухні, не моє місце зовсім. Тому якщо готуємо - то вона більше за креатив, щось смачненьке приготувати. Прибирання люблю. Тому залюбки прибираю. Вона допомагає, якщо може і хоче. Взагалі у нас все по настрою. Хочемо - робимо. Ні - то є доставка", - ділиться сторісмейкер Ірина.

"У нас спільний інфобізнес, проте більшість робочих обов'язків на дружині. На мені більше креатив, ідеї. Побут на мені. Я приймаю важливі рішення (переїхати в іншу країну, купити майно/ машину), а дружина допомагає ці рішення втілювати. Живемо разом в спільній квартирі (оформлена 50/50)", - розповідає киянка, магістр психології Алеся, яка вже 11 років щаслива у стосунках з фітнес-блогеркою Інесою (зараз живуть в Іспанії).

Частина пар поділяє все порівну: від витрат на продукти до розхідників у домі.

"Ніяк. Все спільно", - відповіла томбой Леся.

"Мені подобається фраза "розділення майна" і таке практикую у відносинах, в яких я є. Навіть, коли вийду заміж, це працюватиме - любов це любов, а гроші це гроші. А обов'язки - навпіл. Але теж іноді хто має більше часу, то може зробити щось більше", - розповідає українець Ломей Богданович, який зараз живе зі своїм коханим у Польщі.

"Приблизно 50 на 50 витрати. Обов'язки теж навпіл із деякими закріпленими ролями: хто що більше "любить" робити. Наприклад, мені не лінь розвішати білизну, а їй - закинути прати. Я розгружаю посудомийку, вона загружає. Ми однаково добре водимо машину, але я зовсім не стратег, тож вона закуповує розхідники додому", - ділиться психотерапевтка Анастасія.

"Він за все платить, я - красивий", - жартує "щасливий власник чоловіка і дівчини, секс-символ української японістики" Нат Щербань.

До слова, жарти про те, що один платить, а інший "просто красивий" - не завжди жарт. Але за цим часто стоїть домовленість, довіра й турбота.

"Побут відносно спільний, але більше на мені, бо хлопець працює 24/7. Бюджет все ж більше на ньому, бо він працює 24/7. Але оскільки я працюю з косметикою і парфумерією, то вся ця галузь на мені. Я обожнюю готувати, тому готую. Прибирати - не дуже. А він - найчистоплотніша людина в моєму житті, тому він - за прибирання", - каже Богдан Ількевич.

"Побут ділимо як, кому і що подобається, або у кого на що є час. Бюджет по можливостях (зараз я, наприклад, не можу заробляти). Знов же таки, як у кого і що виходило й виходить. На те ми й пара, щоб бути разом", - написала медик з Донецька Александра Армор, яка нині живе зі своєю коханою В Іспанії.

Ось ще кілька відповідей від дівчат: