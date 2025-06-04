"Он за все платит, а я - красивый". Как украинские ЛГБТК-пары делят бюджет и обязанности

Как украинские ЛГБТК+ пары делят бюджет и быт: честные истории из жизни

Во многих случаях бюджет либо полностью совместный, либо расходы делятся по возможностям.

"Мы бюджет не распределяем, кто может/хочет, тот сейчас оплачивает все совместные и личные расходы. Если что-то большое - просто обсуждаем, или предупреждаем о расходах. По быту - у кого есть время, тот и убирает. Оба не любим готовить, поэтому сводим это к минимуму. Обязанности с животными поровну. Но в любой момент можем брать на себя обязательства другой. В целом, даже не задумываемся об этом", - говорит психолог Диана Виницкая.

Есть пары, которые строят не только быт, но и бизнес вместе. Один партнер занимается идеями и стратегией, другой - реализацией. Это также влияет на распределение ролей и в других сферах.

"Лишаем себя домашних обязанностей по-максимуму: не готовим вообще, а убирать не успеваем, ведь раз в 1-2 недели меняем место жительства. Поскольку у жены заработок не стабильный, то в туристический сезон мы зарабатываем одинаково, а в не сезон - я больше. Но у нас полностью общий бюджет, ничего не делим. Недвижимость покупаем по очереди: то на нее оформляем, то на меня", - говорит Алина, которая занимается женским туризмом.

"В нашей паре на сегодня зарабатываю я больше, поэтому финансами больше я управляю. Девушка дает мне вдохновение и силы зарабатывать еще больше, поэтому, конечно, я ее балую. Что касается быта, то я очень ленива в отношении кухни, не мое место совсем. Поэтому если готовим - то она больше за креатив, что-то вкусненькое приготовить. Уборку люблю. Поэтому охотно убираю. Она помогает, если может и хочет. Вообще у нас все по настроению. Хотим - делаем. Нет - то есть доставка", - делится сторисмейкер Ирина.

"У нас общий инфобизнес, однако большинство рабочих обязанностей на жене. На мне больше креатив, идеи. Быт на мне. Я принимаю важные решения (переехать в другую страну, купить имущество/машину), а жена помогает эти решения воплощать. Живем вместе в общей квартире (оформлена 50/50)", - рассказывает киевлянка, магистр психологии Алеся, которая уже 11 лет счастлива в отношениях с фитнес-блогером Инессой (сейчас живут в Испании).

Часть пар делит все поровну: от расходов на продукты до расходников в доме.

"Никак. Все совместно", - ответила томбой Леся.

"Мне нравится фраза "разделение имущества" и такое практикую в отношениях, в которых я есть. Даже, когда выйду замуж, это будет работать - любовь это любовь, а деньги это деньги. А обязанности - пополам. Но тоже иногда кто имеет больше времени, то может сделать что-то больше", - рассказывает украинец Ломей Богданович, который сейчас живет со своим любимым в Польше.

"Примерно 50 на 50 расходы. Обязанности тоже пополам с некоторыми закрепленными ролями: кто что больше "любит" делать. Например, мне не лень развесить белье, а ей - забросить стирать. Я разгружаю посудомойку, она загружает. Мы одинаково хорошо водим машину, но я совсем не стратег, поэтому она закупает расходники домой", - делится психотерапевт Анастасия.

"Он за все платит, я - красивый", - шутит "счастливый владелец мужа и девушки, секс-символ украинской японистики" Нат Щербань.

К слову, шутки о том, что один платит, а другой "просто красивый" - не всегда шутка. Но за этим часто стоит договоренность, доверие и забота.

"Быт относительно общий, но больше на мне, потому что парень работает 24/7. Бюджет все же больше на нем, потому что он работает 24/7. Но поскольку я работаю с косметикой и парфюмерией, то вся эта отрасль на мне. Я обожаю готовить, поэтому готовлю. Убирать - не очень. А он - самый чистоплотный человек в моей жизни, поэтому он - за уборку", - говорит Богдан Илькевич.

"Быт делим как, кому и что нравится, или у кого на что есть время. Бюджет по возможностям (сейчас я, например, не могу зарабатывать). Опять же, как у кого и что получалось и получается. На то мы и пара, чтобы быть вместе", - написала медик из Донецка Александра Армор, которая сейчас живет со своей любимой в Испании.

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