"Змінилось все". Альона Омаргалієва - про поїздки Тамерлана "на нуль", життя в Польщі і сольну кар'єру

– Які кардинальні зміни відбулись із вами з початку вторгнення?

– Кардинальні зміни відбулися з усіма українцями. Ми нарешті відкрили очі й побачили, хто наш сусід насправді. Ми почали повертатись до нашої історії, почали ще більше занурюватись у власну культуру, традиції, стали більше цінувати мову та й загалом поважати себе, як українців. Ми нарешті зрозуміли, що ми сміливі, сильні, переповнені вірою у перемогу.

– Як змінились ваші стосунки у родині після початку повномасштабного вторгнення? Адже ви чи не найміцніша сім’я українського шоу-бізнесу?

– Ми стали ще ближче, ніж будь-коли. Усі зміни навколо ми переживаємо разом, хоч зараз ми й рідше бачимось. У кожного в нашій сім'ї свої справи: я займаюсь творчістю, Тамерлан допомагає військовим, син ходить на футбол.

Всі ми маємо свої заняття, але наша любов один до одного з усіма розлуками лише збільшується. Цьогоріч ми відсвяткували 10-річчя подружнього життя. Хіба це не доказ нашого щирого кохання?

– Як часто вам вдається бачитись з Тамерланом і як проходять ці зустрічі?

– Насправді не дуже часто. Він часто буває у різних відрядженнях по Україні, їздить на нуль. Коли він повертається додому, я розумію, що він дуже втомився і йому треба відіспатись, відпочити, відновити сили. Тому я з розумінням ставлюсь до цього.

Тамерлан на слжбі (фото: прес-служба Альони Омаргалієвої)

– На початку вторгнення ви з сином переїхали у Польщу. Чи обговорювали ви цей момент із Тамерланом?

– Ми не спілкувались з чоловіком перед від'їздом, на це насправді не було часу. Тамерлан зробив усе, що мав зробити справжній чоловік: він організував нам із сином безпечне місце, а сам повернувся захищати рідне місто, рідну країну. Я ним дуже пишаюся.

– Де були більші витрати - в Україні чи у Польщі?

– Мені здалось, що майже однаково. Звичайно, ми не порівнюємо з вами зараз заробітні плати, але ціни не суттєво відрізняються.

– Чи були у Тамерлана думки піти з волонтерства і повернутися до звичного життя та творчості?

– Зараз він не допускає думки, що може перестати вкладатися у військову справу і знову почати співати. Як завершиться війна, можливо, ми продовжимо наш спільний творчий шлях. Але на сьогодні Тамерлан обрав своїм обов’язком допомагати, захищати та прискорювати перемогу. Він мені так каже і я його дуже розумію і підтримую.

Альона і Тамерлан з сином (фото: прес-служба артистки)

– Чи важко було повертатись в Україну, адже зараз й досі продовжуються регулярні обстріли?

– Я виїжджала за кордон, знаючи, що обов’язково повернусь. Я дуже люблю Україну. Тут мій дім, мої рідні, друзі, робота, шанувальники. Для мене це найважливіше. Повертатись мені було не важко. Я спілкувалась із чоловіком, слідкувала за ситуацією. Попри всі обстріли, мені поруч із ним набагато спокійніше. Повертатись знову за кордон не планую, буду й надалі тут, поряд з родиною.

– Чи присутнє зараз волонтерство у вашому житті?

– Зараз без допомоги ЗСУ та тим, хто потребує підтримки, просто неможливо. Я намагаюсь брати участь у концертах, де збирають кошти на допомогу різним бригадам, самостійно доначу на різні потреби: медобладнання, машини, ліки й таке інше. Також не забуваю допомагати тваринам та притулкам.

У лютому я стала амбасадором проєкту "12 друзів Охматдиту", який спрямований допомогти діткам, постраждалим від війни, та пацієнтам з інвалідністю. За час проєкту виготовлять 12 унікальних артоб'єктів у вигляді котиків, які відобразять історію 12 пацієнтів. Усі вони відображають особисту історію кожного з 12 діточок, які перебувають лікарні.

А потім ці котики будуть продані на аукціоні, кошти з якого спрямують на лікування. Я дуже рада бути частиною цього проєкту, бо ми разом робимо дуже важливу справу - рятуємо дітей.

Чи є у житті Альони Омаргалієвої волонтерство під час війни (фото: прес-служба співачки)

– Альоно, як змінилась ваша творчість за час повномасштабного вторгнення?

– Насправді змінилось все. Зараз всі люди дуже глибоко сприймають кожне слово. Ми почали сильніше все відчувати, наші почуття ще більше загострились. Тому змінились і пісні. Вони стали більш серйозні, набули глибинного сенсу. Звичайно, ще будуть і жартівливі, і позитивні, і веселі пісні, адже без цього нам не відпочити морально. І будуть треки, під які можна танцювати, відриватись і кайфувати, як колись.

– Як це - починати сольну кар’єру після стількох років у дуеті?

– Відкривати Україні сольну співачку Alena Omargalieva було дуже хвилююче. Я почала цей шлях під час повномасштабної війни, адже немає сенсу чогось чекати, треба бути тут і зараз. Зараз мене переповнює творчість, і поки Тамерлан займається волонтерською діяльністю, я продовжую себе реалізовувати. Творчість підтримує людей.

Мої пісні, як і раніше в дуеті, не занадто ліричні. Це вміння поєднувати глибокі почуття з денс-саундом я набула ще за часів дуету. Зараз я продовжую створювати треки, в яких дівчатам легко впізнати себе та свої переживання.

– Яким ви бачите майбутнє вашого дуету TamerlanAlena?

– Проєкт TamerlanAlena зараз на паузі. У Тамерлана немає часу займатись дуетом і піснями, адже він зараз зосередився виключно на наближенні нашої перемоги. Сьогодні він більш корисний у військовій справі, як він вважає, тому поки що я самостійно йду своїм сольним шляхом.

Хто знає, можливо, коли закінчиться повномасштабна війна, він і захоче співати… Попри все, Тамерлан мене дуже підтримує, я раджусь з ним щодо всіх своїх робочих та творчих планів. Не думаю, що творчість зовсім його залишить, але побачимо, зараз він обрав інший вектор, і я поважаю і підтримую його вибір.

Альона Омаргалієва розпочала сольну кар'єру (фото: пресс-служба співачки)

– Як щодо ваших хітів у дуеті? Яка їхня доля?

– Для наших шанувальників я маю сюрприз - я почала перекладати наші з Тамерланом дуетні хіти. Перший з них - трек "Свята вода", який вийшов недавно. А вже зараз на усіх платформах можна почути українською наш хіт "Хочеш".

Я розумію, що люди хочуть чути свої улюблені пісні, хочуть під них потанцювати при можливості, вони їм нагадують якісь хороші моменти з життя, але, на жаль, ті ще звучать російською. Тому, я вирішила не залишати ці треки у минулому, даю їм новий свіжий подих у сольному виконанні українською.

– Як думаєте, чи сприймає вас аудиторія, як сольну співачку?

– Я відчуваю велику підтримку. З початком сольного шляху я почала вести TikTok щодня читаю там сотні теплих коментарів під своїми відео. Я завжди розуміла, що людям потрібен час для прийняття якихось змін у творчості, хвилювалась, але, відверто, не чекала такого крутого фідбеку. Дуже вдячна усім своїм слухачам, особливо, їх жіночій частині.

TikTok дає можливість познайомитися зі своєю аудиторією, побачити в обличчя моїх дівчат. Я розумію, що вони переживають сьогодні, розумію і відчуваю їх болі, десь вони перегукуються з моїми.

Так, тисячам жінок зрезонувала моя перша сольна пісня "На краю", яку я присвятила усім тим, хто чекає своїх чоловіків з війни. Я написала цей трек, коли Тамерлан після 24-го лютого пішов захищати Київщину, а я поїхала з малим в Польщу. В цій пісні дуже багато емоцій: від розпачу, розлуки і до віри в майбутнє. Те, скільки пісня набрала прослуховувань на YouTube свідчить про те, що ці емоції близькі дуже багатьом з нас.