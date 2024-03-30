"Изменилось все". Алена Омаргалиева - о поездках Тамерлана "на ноль", жизни в Польше и сольной карьере

– Какие кардинальные изменения произошли с вами с начала вторжения?

– Кардинальные перемены произошли со всеми украинцами. Мы наконец-то открыли глаза и увидели, кто наш сосед на самом деле. Мы начали возвращаться к нашей истории, начали еще больше погружаться в собственную культуру, традиции, стали больше ценить язык и вообще уважать себя как украинцев. Мы наконец-то поняли, что мы смелые, сильные, переполненные верой в победу.

– Как изменились ваши отношения в семье после начала полномасштабного вторжения? Вы ведь самая крепкая семья украинского шоу-бизнеса?

– Мы стали еще ближе, чем когда-либо. Все перемены вокруг мы переживаем вместе, хотя сейчас мы и реже видимся. У каждого в нашей семье свои дела: я занимаюсь творчеством, Тамерлан помогает военным, сын ходит на футбол.

У нас есть свои занятия, но наша любовь друг к другу со всеми разлуками только увеличивается. В этом году мы отпраздновали 10-летие супружеской жизни. Разве это не доказательство нашей искренней любви?

– Как часто вам удается видеться с Тамерланом и как проходят эти встречи?

– На самом деле не очень часто. Он часто бывает в разных командировках по Украине, ездит на ноль. Когда он возвращается домой, я понимаю, что он очень устал, и ему нужно отоспаться, отдохнуть, восстановить силы. Поэтому я с пониманием отношусь к этому.

Тамерлан на службе (фото: пресс-служба Алены Омаргалиевой)

– В начале вторжения вы с сыном переехали в Польшу. Обсуждали ли вы этот момент с Тамерланом?

– Мы не общались с мужем перед отъездом, на это действительно не было времени. Тамерлан сделал все, что должен был сделать настоящий мужчина: он организовал нам с сыном безопасное место, а сам вернулся защищать родной город, родную страну. Я им очень горжусь.

– Где были большие расходы - в Украине или в Польше?

– Мне показалось, что почти все равно. Конечно, мы не сравниваем с вами сейчас заработные платы, но цены существенно не отличаются.

– Были ли у Тамерлана мысли уйти из волонтерства и вернуться к привычной жизни и творчеству?

– Сейчас он не допускает мысли, что может перестать вкладываться в военное дело и снова начать петь. По окончанию войны, возможно, мы продолжим наш общий творческий путь. Но сегодня Тамерлан выбрал своим долгом помогать, защищать и ускорять победу. Он мне так говорит, и я его очень понимаю и поддерживаю.

Алена и Тамерлан с сыном (фото: пресс-служба артистки)

– Трудно было возвращаться в Украину, ведь сейчас до сих пор продолжаются регулярные обстрелы?

– Я уезжала за границу, зная, что обязательно вернусь. Я очень люблю Украину. Здесь мой дом, мои родные, друзья, работа, поклонники. Для меня это самое важное. Возвращаться мне было нетрудно. Я общалась с мужем, следила за ситуацией. Несмотря на все обстрелы, мне рядом с ним гораздо спокойнее. Возвращаться снова за границу не планирую, буду и дальше здесь, рядом с семьей.

– Присутствует ли сейчас волонтерство в вашей жизни?

– Сейчас без помощи ВСУ и нуждающимся в поддержке просто невозможно. Я стараюсь участвовать в концертах, где собирают средства на помощь разным бригадам, самостоятельно доначу на разные нужды: медоборудование, машины, лекарства и так далее. Также не забываю помогать животным и приютам.

В феврале я стала послом проекта "12 друзей Охматдета", который направлен на помощь детям, пострадавшим от войны, и пациентам с инвалидностью. За время проекта изготовят 12 уникальных артобъектов в виде котиков, которые отразят историю 12 пациентов. Все они отражают личную историю каждого из 12 детей, которые находятся в больнице.

А потом эти котики будут проданы на аукционе, средства с которого, будут направлены на лечение. Я очень рада быть частью этого проекта, потому что мы вместе делаем очень важное дело - спасаем детей.

Есть ли в жизни Алены Омаргалиевой волонтерство во время войны (фото: пресс-служба певицы)

– Алена, как изменилось ваше творчество за время полномасштабного вторжения?

– На самом деле все изменилось. Сейчас все люди глубоко воспринимают каждое слово. Мы стали сильнее все ощущать, наши чувства еще больше обострились. Потому изменились и песни. Они стали более серьезными, приобрели глубинный смысл. Конечно, еще будут и шутливые, и позитивные, и веселые песни, ведь без этого нам не отдохнуть морально. И будут треки, под которые можно танцевать, отрываться и кайфовать, как прежде.

– Как это - начинать сольную карьеру после стольких лет в дуэте?

– Открывать Украине сольную певицу Alena Omargalieva было очень волнительно. Я начала этот путь во время полномасштабной войны, ведь нет смысла чего-то ждать, надо быть здесь и сейчас. Сейчас меня переполняет творчество и пока Тамерлан занимается волонтерской деятельностью, я продолжаю себя реализовывать. Творчество поддерживает людей.

Мои песни, как и раньше в дуэте, не слишком лиричны. Это умение сочетать глубокие чувства с дэнс-саундом я приобрела еще во времена дуэта. Сейчас я продолжаю создавать треки, где девушкам легко узнать себя и свои переживания.

– Каким вы видите будущее вашего дуэта Tamerlan Alena?

– Проект TamerlanAlena сейчас на паузе. У Тамерлана нет времени заниматься дуэтом и песнями, ведь он сейчас сосредоточился исключительно на приближении нашей победы. Сегодня он более полезен в военном деле, как он считает, поэтому пока я самостоятельно иду своим сольным путем.

Кто знает, возможно, когда закончится полномасштабная война, он и захочет петь… Несмотря на все, Тамерлан меня очень поддерживает, я советуюсь с ним по поводу всех своих рабочих и творческих планов. Не думаю, что творчество совсем его оставит, но увидим, сейчас он выбрал другой вектор, и я уважаю и поддерживаю его выбор.

Алена Омаргалиева начала сольную карьеру (фото: пресс-служба певицы)

– А что насчет ваших хитов в дуэте? Какая их судьба?

– Для наших поклонников у меня есть сюрприз - я начала переводить наши с Тамерланом дуэтные хиты. Первый из них - недавно вышедший трек "Святая вода". А уже сейчас на всех платформах можно услышать на украинском наш хит "Хочешь".

Я понимаю, что люди хотят слышать свои любимые песни, хотят под них потанцевать по возможности, они им напоминают какие-то хорошие моменты из жизни, но, к сожалению, те еще звучат на русском. Поэтому, я решила не оставлять эти треки в прошлом, даю им новое свежее дыхание в сольном исполнении на украинском.

– Как думаете, воспринимает ли вас аудитория как сольную певицу?

– Я чувствую большую поддержку. С началом сольного пути я начала вести TikTok и каждый день читаю там сотни теплых комментариев под своими видео. Я всегда понимала, что людям нужно время для принятия каких-то изменений в творчестве, волновалась, но, откровенно, не ожидала такого крутого фидбека. Очень благодарна всем своим слушателям, особенно их женской части.

TikTok дает возможность познакомиться со своей аудиторией, увидеть в лицо моих девушек. Я понимаю, что они переживают сегодня, понимаю и чувствую их боли, где-то они перекликаются с моими.

Так, тысячам женщин срезонировала моя первая сольная песня "На краю", которую я посвятила всем тем, кто ждет своих мужчин с войны. Я написала этот трек, когда Тамерлан после 24 февраля пошел защищать Киевщину, а я уехала с малым в Польшу. В этой песне очень много эмоций: от отчаяния, разлуки и до веры в будущее. То, сколько песня набрала прослушиваний на YouTube, свидетельствует о том, что эти эмоции близки очень многим из нас.