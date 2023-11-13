Він обігнав "Крижане серце 2".Тизер "Думками навиворіт 2" від Disney став найуспішнішим трейлером в історії компанії

Трейлер "Думками навиворіт 2" став найуспішнішим в історії Disney

Disney та Pixar презентували тизер-трейлер довгоочікуваного мультфільму "Думками навиворіт 2". Одразу варто зазначити, що перший сиквел популярної стрічки 2015 року став найуспішнішим запуском анімаційного трейлера в історії Disney.

Історія, яка повертає навіть дорослих глядачів у свідомість підлітка Райлі, коли її емоції намагаються встигнути за новими почуттями, зібрав 157 мільйонів переглядів за 24 години. Цей результат однозначно став кращим та показовим для кампанії.

"Думками навиворіт 2" обігнав попереднього лідера "Крижане серце 2", який став особливо популярним у TikTok, зібравши 78 мільйонів переглядів на цій соціальній платформі за добу.

Друга частина історії Ельзи, Анни та душевного сніговика Олафа вийшла у 2019 році.

Трейлер "Думками навиворіт 2" став науспішнішим в історії Disney (фото: прес-служба Kinomania)

Про що розповідає "Думками навиворіт 2"

Сюжет мультфільму, що став новим рекордсменом розповідає нам про емоції, які керують підлітками у сучасному світі та дозволяють їм пізнавати себе.

Ця стрічка дуже корисна для сімейного перегляду, адже вона дає відповіді як самим дітям, тобто вони можуть зрозуміти себе, свої думки та емоції, так і батькам, які прислухаються до своїх дітей та мають змогу побути в їхньому світі думок.

Однією з причин такої популярності "Думками навиворіт 2" стала поява нової дитячої емоції - Тривожності. Знервована, але мила оранжева емоція приєднається до Радості, Печалі, Гніву, Страху та Відрази, які супроводжують головну героїню стрічки Райлі у першій частині.

Анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" від Disney та Pixar виходить в український кінотеатральний прокат 13 червня 2024 року.