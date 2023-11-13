Он обогнал "Крижане серце 2". Тизер "Думками навиворіт 2" от Disney стал самым успешным трейлером в истории компании

Тизер-трейлер "Думками навиворіт 2" от Disney и Pixar стал самым успешным запуском анимационного трейлера в истории Disney и обогнал многолетнего лидера "Ледяное сердце 2".
Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщает пресс-служба эксклюзивного дистрибьютора фильмов Warner Bros и Disney в Украине Kinomania.
Disney и Pixar презентовали тизер-трейлер долгожданного мультфильма "Думками навиворіт 2". Сразу стоит отметить, что первый сиквел популярной ленты 2015 года стал самым успешным запуском анимационного трейлера в истории Disney.
История, которая возвращает даже взрослых зрителей в сознание подростка Райли, когда ее эмоции пытаются успеть за новыми чувствами, собрал 157 миллионов просмотров за 24 часа. Этот результат однозначно стал лучшим и показательным для кампании.
"Думками навиворіт 2" обогнал предыдущего лидера "Крижане серце 2", который стал особенно популярен в TikTok, собрав 78 миллионов просмотров на этой социальной платформе за сутки.
Вторая часть истории Эльзы, Анны и душевного снеговика Олафа вышла в 2019 году.
Трейлер "Думками навиворіт 2" стал успешнее в истории Disney (фото: пресс-служба Kinomania)
Сюжет мультфильма, ставший новым рекордсменом, рассказывает нам об эмоциях, которые управляют подростками в современном мире и позволяют им познавать себя.
Эта кинолента очень полезна для семейного просмотра, ведь она дает ответы как самим детям, то есть, они могут понять себя, свои мысли и эмоции, так и родителям, которые прислушиваются к своим детям и могут побыть в их мире мыслей.
Одной из причин такой популярности "Думками навиворіт 2" стало появление новой детской эмоции - Тревожности. Взволнованная, но милая оранжевая эмоция присоединится к Радости, Печали, Гневу, Страху и Отвращению, которые сопровождают главную героиню ленты Райли в первой части.
Анимационный фильм "Думками навиворіт 2" от Disney и Pixar выходит в украинский кинотеатральный прокат 13 июня 2024 года.
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