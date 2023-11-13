Он обогнал "Крижане серце 2". Тизер "Думками навиворіт 2" от Disney стал самым успешным трейлером в истории компании

Трейлер "Думками навиворіт 2" стал самым успешным в истории Disney

Disney и Pixar презентовали тизер-трейлер долгожданного мультфильма "Думками навиворіт 2". Сразу стоит отметить, что первый сиквел популярной ленты 2015 года стал самым успешным запуском анимационного трейлера в истории Disney.

История, которая возвращает даже взрослых зрителей в сознание подростка Райли, когда ее эмоции пытаются успеть за новыми чувствами, собрал 157 миллионов просмотров за 24 часа. Этот результат однозначно стал лучшим и показательным для кампании.

"Думками навиворіт 2" обогнал предыдущего лидера "Крижане серце 2", который стал особенно популярен в TikTok, собрав 78 миллионов просмотров на этой социальной платформе за сутки.

Вторая часть истории Эльзы, Анны и душевного снеговика Олафа вышла в 2019 году.

Трейлер "Думками навиворіт 2" стал успешнее в истории Disney (фото: пресс-служба Kinomania)

О чем рассказывает "Думками навиворіт 2"

Сюжет мультфильма, ставший новым рекордсменом, рассказывает нам об эмоциях, которые управляют подростками в современном мире и позволяют им познавать себя.

Эта кинолента очень полезна для семейного просмотра, ведь она дает ответы как самим детям, то есть, они могут понять себя, свои мысли и эмоции, так и родителям, которые прислушиваются к своим детям и могут побыть в их мире мыслей.

Одной из причин такой популярности "Думками навиворіт 2" стало появление новой детской эмоции - Тревожности. Взволнованная, но милая оранжевая эмоция присоединится к Радости, Печали, Гневу, Страху и Отвращению, которые сопровождают главную героиню ленты Райли в первой части.

Анимационный фильм "Думками навиворіт 2" от Disney и Pixar выходит в украинский кинотеатральный прокат 13 июня 2024 года.