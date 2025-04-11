"Найжахливіший опонент": Гвоздик сказав, хто може побити росіянина Бівола

Зараз у напівважкій ваговій категорії більшістю чемпіонських поясів володіє Дмитро Бівол, проте американець Девід Бенавідес нещодавно став повноцінним чемпіоном світу за версією WBC. Саме він може стати дуже небезпечним суперником для Бівола.

Про це сказав Олександр Гвоздик у ексклюзивному інтервʼю для РБК-Україна .

Олександр висловив думку, що американець Бенавідес може перемогти Дмитра Бівола та забрати всі титули, які той здобув у бою проти Артура Бетербієва.

Гвоздик вважає, що американський боксер стилістично може стати дуже важким суперником для Бівола.

"Так, мені здається, що саме Бенавідес є найжахливішим опонентом для Бівола, але це лише моє таке бачення. Звичайно, що Бівол дуже гарний боксер, але чисто стилістично йому буде важко битися проти Девіда. Я не кажу, що 100% Бенавідес переможе, але це точно важкий бій для Бівола", - сказав він.

Крім того, Олександр також заявив про те, що він хотів би знову вийти у ринг проти Девіда Бенавідеса, однак вважає, що такий бій є не дуже вигідним для американського боксера з точки зору грошей та з точки зору продовження карʼєри.

Додамо, що 22 лютого 2025 року у Саудівській Аравії відбувся другий бій за звання абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі між Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом. Перемогу у реванші здобув Бівол, однак зараз поширюється інформація про те, що промоутери намагатимуться організувати третій бій між цими бійцями.

На думку Олександра Гвоздика, така ситуація суттєво ускладнить шанси інших боксерів завоювати чемпіонські пояси у напівважкій ваговій категорії, оскільки всім доводиться чекати на третій поєдинків між двома росіянами.