Хто, якщо не Усик: Дюбуа озвучив пріоритети

Чемпіона світу за версією IBF у суперважкій вазі британець Даніель Дюбуа допускає, що наступний поєдинок доведеться провести не проти українця Олександра Усика.

Якщо варіант з українцем не вигорить, у британця два пріоритетних варіанти. Обидва вони не включають співвітчизника Дерека Чісору, незважаючи на те, що IBF зобов'язала Дюбуа провести саме з ним обов'язковий захист до 21 червня.

"Я не особливо зацікавлений у бою з Чісорою, – заявив Дюбуа. – Я більше за варіанти з Паркером або Джошуа, я за топові імена. Бій із Паркером – це взагалі незакінчена справа. Я повинен прибрати його з порядку денного, щоб заткнути декого. Але, звичайно, якщо спочатку вдасться вийти проти Усика, я зроблю саме це".

Нагадаємо, Дюбуа мав битися з Паркером 22 лютого, але через хворобу відмовився від бою. Тоді ж з'явилися конспірологічні версії, що британець нібито насправді не хворів, а вирішив не ризикувати на ринзі, щоб не втратити пояс, без якого він буде нецікавий Усику.

Можливий бій Усик – Дюбуа: що відомо

Українець та британець зібрали у своїх руках чемпіонські титули за всіма найпрестижнішими версіями. Усик володіє поясами WBC, WBO та WBA, Дюбуа – IBF. У протистоянні між ними може визначитися новий абсолютний чемпіон світу.

Зазначимо, що Дюбуа отримав свій пояс після добровільної відмови від нього Усика. Українець після першої перемоги над Ф'юрі в травні минулого року став абсолютним чемпіоном світу. Проте був змушений відмовитися від титулу IBF. Організація вимагала захисту чемпіонства, а українець не міг цього зробити через зобов'язання провести реванш з Ф'юрі. Тому в повторному бою Усик – Ф'юрі на кону стояли три пояси – WBC WBA та WBO.

Дюбуа у свою чергу здобув титул IBF, здолавши в поєдинку за вакантний пояс земляка Ентоні Джошуа.

Поки представники боксерів готують об'єднавчий бій, міжнародні організації висувають свої умови. Так WBO постановила, що Усик має зустрітися в захисті поясу з тимчасовим чемпіоном за цією версією – Паркером. Водночас IBF вимагає від Дюбуа поєдинку з Чісорою. Втім обидві організації готові піти на поступки, якщо сторони домовляться про бій за титул абсолютного чемпіона світу.

Усик і Дюбуа вже зустрічались на ринзі – у серпні 2023 року українець нокаутував суперника у дев'ятому раунді. Британець вважає ту поразку несправедливою.