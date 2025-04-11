"Самый ужасный оппонент": Гвоздик сказал, кто может побить россиянина Бивола

Сейчас в полутяжелой весовой категории большинством чемпионских поясов владеет Дмитрий Бивол, однако американец Дэвид Бенавидес недавно стал полноценным чемпионом мира по версии WBC. Именно он может стать очень опасным соперником для Бивола.

Об этом сказал Александр Гвоздик в эксклюзивном интервью для РБК-Украина .

Александр высказал мнение, что американец Бенавидес может победить Дмитрия Бивола и забрать все титулы, которые тот получил в бою против Артура Бетербиева.

Гвоздик считает, что американский боксер стилистически может стать очень тяжелым соперником для Бивола.

"Да, мне кажется, что именно Бенавидес является самым ужасным оппонентом для Бивола, но это лишь мое такое видение. Конечно, Бивол очень хороший боксер, но чисто стилистически ему будет трудно драться против Дэвида. Я не говорю, что 100% Бенавидес победит, но это точно тяжелый бой для Бивола", - сказал он.

Кроме того, Александр также заявил о том, что он хотел бы снова выйти в ринг против Дэвида Бенавидеса, однако считает, что такой бой не очень выгоден для американского боксера с точки зрения денег и с точки зрения продолжения карьеры.

Добавим, что 22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии состоялся второй бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Победу в реванше одержал Бивол, однако сейчас распространяется информация о том, что промоутеры будут пытаться организовать третий бой между этими бойцами.

По мнению Александра Гвоздика, такая ситуация существенно усложнит шансы других боксеров завоевать чемпионские пояса в полутяжелой весовой категории, поскольку всем приходится ждать третьего поединка между двумя россиянами.