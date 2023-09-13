"Він мене обматюкав": українська актриса поскаржилася на неадекватного таксиста

Що сталось

В Instagram-stories знаменитість розповіла, що дуже поспішала на виставу, тому погодилася на пропозицію таксиста біля банку підвезти її.

Від "Контрактової площі" до театру їм потрібно було їхати всього шість хвилин. Однак, за цю поїздку чоловік сказав заплатити 300 гривень.

Актриса відмовилася платити таку суму і сказала, що за цю поїздку може дати максимум 100 гривень. Чоловік розлютився і зачинив двері машини.

Він рушив з місця в бік метро, звідки і забрав Саліванчук. Коли водій зупинився через великий потік машин на дорозі, то актриса вибігла з машини.

"Він закриває авто і везе мене назад. Везе до "Контрактової площі", де я і сіла до нього в таксі. Була пробка, у нього була стара машина, де можна було самому відкрити дверцята. Я відкрила і вибігла на ходу. Він ще й мене обматюкав", - розповіла актриса.

Вона зазначила, що винна, адже не запитала, скільки коштуватиме поїздка. До того ж вона була впевнена, що "не можливо, щоб це коштувало 300 гривень".

Анна Саліванчук розповіла про неадекватного таксиста (фото: скриншот)

Після цього вона хотіла викликати поліцію, проте через те, що спізнювалася на виставу вирішила цього не робити.

Саліванчук пішла забрала авто зі штраф майданчика та заплатила за не правильне паркування 2 000 гривень.

Чим відома Анна Саліванчук

Анна Саліванчук - українська актриса театру і кіно. Народилася вона в Шепетівці, де з відзнакою закінчила ліцей та Музичну школу за класом фортепіано.

Вона знімалася в таких серіалах і фільмах як "Свінгери", "Райське місце", "Одного разу під Полтавою" та "Пташка співоча".

Саліванчук заміжня та виховує двох дітей.

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)