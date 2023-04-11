"Посміхніться та поцілуйте": Анна Саліванчук засвітила нижню білизну на пристрасних фото

Зірка студії "Квартал 95", відома акторка Анна Саліванчук показала пристрасні гарячі фото і розповіла, як бути щасливим навіть під час війни.

На фото Анна позує у стильному брючному костюмі, під яким - яскравий червоний бюстгальтер.

Анна Саліванчук (instagram.com/salivanchuk.anna / Марина Комарицька)

Філософські роздуми Анни про щастя під час війни

"Сьогодні багато українців запитують: "Зараз іде війна, як можна знову почати радіти? Це ж неправильно?" Як дозволити собі жити, коли здається, що не час, немає сил і не бачите сенсу. Як я можу купувати собі цукерки, якщо інші не мають шматка хліба?" - пише Анна.

За словами зірки, "якщо слідувати такій логіці, то пити воду по 1-2 л на день - це блюзнірство, адже в Африці у людей нестача води..." З їжею, переконана вона, та сама історія...

"У світі завжди є місця, де води, їжі, електрики, нормальних умов життя просто немає. Але ж ми якось живемо з усім цим?" - відзначає 37-річна актриса.

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"Нас вчили: будь хорошим/слухняним/правильним, і з тобою все буде теж добре. І ми повірили в це. Ми ніби стараємося для когось, десь там, у небесній канцелярії. І треба навчитися жити не за принципом "роби добре і тобі воздасться", а просто "роби добре і не шкодь нікому" - без жодних застережень, нагород, плюсиків у карму тощо. А далі включаємо логіку", - говорить вона.

"Ви, не дозволивши собі цукерки, не дали можливість заробити продавцю і власнику магазину (а часи ж складні, і багато хто з усіх сил намагається утримати бізнес і платити зарплати), а вони не зможуть заплатити податки. А у нас війна, і тому кожна гривня - на вагу золота. Далі - немає цукерок, а хочеться, немає задоволення, і це лише питання часу, як швидко ви зірветеся на тих, кого любите. Ви цього хочете?" - запитує Саліванчук.

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Так, зауважує дружина Олександра Божкова, "горизонт планування сильно звузився, отже забудьте про планування на рік, три або п`ять років - плануйте лише дві речі: жити щасливо і свій день".

"Так що зберіться, перестаньте жити у себе в голові, де бродять концепції що правильно, а що ні, в яких ви заблукали. Щоразу, коли така думка виникає, робіть у реальному житті з точністю до навпаки: засмутилися - знайдіть спосіб зрадіти; нема сил - зробіть зарядку і підбадьортесь; нічого не хочеться - візьміть ручку та напишіть 500 бажань; хочеться когось сварити - посміхніться та поцілуйте", - радить жінка.

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)