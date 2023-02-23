"Хтось зурочив": син зірки "Кварталу 95" Саліванчук потрапив до лікарні із серйозною травмою

Українська акторка, зірка "Кварталу 95" Анна Салівачнук, яка нещодавно впала та зламала ніс , поскаржилась на чергову проблему. Цього разу неприємний інцидент стався з її старшим сином, 7-річним Глібом.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Що сталось з хлопчиком

За словами акторки, хлопчик травмувався у школі під час фізкультури та показала жахливе фото, де у її нього голова в крові.

"Ми знову в Охматдиті, зашиваємо Глібу голову. Вдарився об стінку на фізкультурі у школі. Підсумок року війни: Нікіта впав зі сходів, Гліб розбив коліно. В мене перелом коліна, Глібу зашивали око. Діти хворіли короною. Я зламала ніс. Глібу зашивають голову. Вам не здається, що це занадто на одну сім'ю. Що в нас за сімейка, я не розумію. Щось робиться. Хтось наврочив, чи що", - поділилася акторка.

Анна Саліванчук показала сина з розбитою головою (скриншот)

Що зробили лікарі

Лікарям довелося в операційній зашивати голову і накладати шви хлопчику. На щастя, зараз дитина поступово одужує.

Також Саліванчук зазначила, що рівно рік тому, за день до початку повномасштабної війни, 23 лютого, впав її молодший син Нікіта. А цього року невдача спіткала Гліба.

Окрім того, хлопчик подякував підписникам Саліванчук, які бажали йому швидкого одужання та розповів, що почувається вже краще.

Син Анни Саліванчук розбив голову (скриншот)