"Хтось зурочив": син зірки "Кварталу 95" Саліванчук потрапив до лікарні із серйозною травмою
Українська акторка, зірка "Кварталу 95" Анна Салівачнук, яка нещодавно впала та зламала ніс, поскаржилась на чергову проблему. Цього разу неприємний інцидент стався з її старшим сином, 7-річним Глібом.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Що сталось з хлопчиком
За словами акторки, хлопчик травмувався у школі під час фізкультури та показала жахливе фото, де у її нього голова в крові.
"Ми знову в Охматдиті, зашиваємо Глібу голову. Вдарився об стінку на фізкультурі у школі. Підсумок року війни: Нікіта впав зі сходів, Гліб розбив коліно. В мене перелом коліна, Глібу зашивали око. Діти хворіли короною. Я зламала ніс. Глібу зашивають голову. Вам не здається, що це занадто на одну сім'ю. Що в нас за сімейка, я не розумію. Щось робиться. Хтось наврочив, чи що", - поділилася акторка.
Анна Саліванчук показала сина з розбитою головою (скриншот)
Що зробили лікарі
Лікарям довелося в операційній зашивати голову і накладати шви хлопчику. На щастя, зараз дитина поступово одужує.
Також Саліванчук зазначила, що рівно рік тому, за день до початку повномасштабної війни, 23 лютого, впав її молодший син Нікіта. А цього року невдача спіткала Гліба.
Окрім того, хлопчик подякував підписникам Саліванчук, які бажали йому швидкого одужання та розповів, що почувається вже краще.
Син Анни Саліванчук розбив голову (скриншот)
Раніше Саліванчук скаржилась на лікарів у Буковелі та Яремче, які не хотіли допомагати її сину.
Також акторка розповідала, що під час зйомок сильно травмувала хребет.