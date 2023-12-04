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"Він людина слова": Ада Роговцева присвятила щемливий пост Валерію Залужному

Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)
Автор: Юлія Любченко

Легенда українського кінематографу і театру Ада Роговцева, яка має звання Героя України, висловилась про Валерія Залужного і виразила йому свою подяку.

Про те, які саме слова народна артистка присвятила Залужному, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ади в Instagram-профілі.

Ада Роговцева присвятила теплі слова Валерію Залужному 

Ада Роговцева виклала спільне фото з Головнокомандувачем Збройних Сил України в соціальну мережу Instagram і досить щемливо підписала його.

"Дякую долі за те, що подарувала мені особисте спілкування з Валерієм Залужним до того, як його ім’я стало рідним кожному українцю й відомим на весь світ. І найперше, що я дізналася про Валерія Федоровича, що він - людина слова", - розпочала свій допис акторка. 

Ада Роговцева присвятила щемливий допис Валерію Залужному (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Роговцева пригадала, що саме завдяки його зусиллям Дмитро Коцюбайло, легендарний командир 1-ої Штурмової Роти ДУК, отримав звання Героя України ще до того, як його підрозділ увійшов до лав ЗСУ. Та на жаль, героя вже немає серед живих. 

"Лишиться незабутньою зустріч Героя-добровольця Да Вінчі та Головкома Залужного на сцені Жовтневого палацу, коли Валерій Федорович особисто приїхав, щоб привітати та прикріпити Золоту Зірку Героя на кітель Дмитра. Ця нагорода напередодні вторгнення в грудні 21-го року дала наснагу всім добровольцям, оскільки вони відчули шану війська до добровольчого руху", - пригадує Ада у своєму дописі.

Ада Роговцева з Да Вінчі (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Також жінка наголосила, що серед її друзів, яких у 2014-му доля привела у військо, є ті, кому довелося служити в підрозділах, якими командував Валерій Федорович. З їхніх розповідей вона впевнилася в тому, що побачила й сама: високоосвічений, професійний, людяний, сміливий, цілковито відданий військовій справі, вірний Україні. Залужний став уособленням свого війська і свого часу.

"За плечима генерала  всі ступені військової освіти й усі з відзнакою. Всі щаблі військової служби - від курсанта до головнокомандувача, і всі додали неоціненного досвіду. Він займається справою свого життя і досягнув у ній світового визнання, зупинивши російську армію, наче сама доля готувала його на порятунок Україні в часи найтяжчих випробувань", - каже народна артистка. 

Своє звернення до Валерія Ада Роговцева закінчила на тому, що всім нам пощастило мати Залужного на чолі війська в цей історичний час. А його беззаперечний авторитет генерала серед військових - є одним зі стовпів нашого спротиву та стійкості.

Раніше ми розповідали про те, як з роками змінилась Ада Роговцева.

Також читайте наш матеріал про те, як Валерій Залужний поділився зворушливим фото з дружиною.

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Ада РоговцеваВалерій Залужний