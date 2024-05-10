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"Він інтроверт": ROXOLANA нарешті пояснила, чому не показує коханого

Фото: ROXOLANA розповіла про коханого (пресслужба співачки)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка ROXOLANA вже кілька років перебуває в близьких стосунках з чоловіком, але, хто він на загал не виносить.

Деякими деталями про свого коханого вона поділилася в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler).

Чому співачка не показує коханого

За словами виконавиці, вона не афішує свої відносини через повагу до особистого простору свого чоловіка.

"Я вже кілька років перебуваю у стосунках, я їх не приховую, але й не транслюю публічно в соціальних мережах виключно через повагу до особистого простору моєї коханої людини", - сказала вона.

Також артистка зазначила, що її обранець не хоче бути публічною людиною.

"Він інтроверт, ніколи не бажав бути публічною людиною, так було завжди, задовго до того, як я почала активно виступати. Тому це виключно через повагу і бажання мого коханого", - резюмувала ROXOLANA.

Що відомо про співачку

Роксолана Сирота - учасниця талант-шоу “Голос країни 9”. У 2021 році ROXOLANA розпочала артпроєкт Ukraine Is, який поєднав сучасну музику і українську поезію.

Артпроєкт Ukraine Is включає пісні та відеокліпи на слова відомих українських поетів. Дебютне відео на пісню "Очима" отримало понад 1 млн переглядів в YouTube, а трек увійшов до топ-10 танцювальних хітів українського радіо.

 

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