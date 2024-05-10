"Він інтроверт": ROXOLANA нарешті пояснила, чому не показує коханого

Чому співачка не показує коханого

За словами виконавиці, вона не афішує свої відносини через повагу до особистого простору свого чоловіка.

"Я вже кілька років перебуваю у стосунках, я їх не приховую, але й не транслюю публічно в соціальних мережах виключно через повагу до особистого простору моєї коханої людини", - сказала вона.

Також артистка зазначила, що її обранець не хоче бути публічною людиною.

"Він інтроверт, ніколи не бажав бути публічною людиною, так було завжди, задовго до того, як я почала активно виступати. Тому це виключно через повагу і бажання мого коханого", - резюмувала ROXOLANA.

Що відомо про співачку

Роксолана Сирота - учасниця талант-шоу “Голос країни 9”. У 2021 році ROXOLANA розпочала артпроєкт Ukraine Is, який поєднав сучасну музику і українську поезію.

Артпроєкт Ukraine Is включає пісні та відеокліпи на слова відомих українських поетів. Дебютне відео на пісню "Очима" отримало понад 1 млн переглядів в YouTube, а трек увійшов до топ-10 танцювальних хітів українського радіо.