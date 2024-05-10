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"Он интроверт": ROXOLANA наконец-то объяснила, почему не показывает любимого

Фото: ROXOLANA рассказала о любимом (пресс-служба певицы)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица ROXOLANA уже несколько лет находится в близких отношениях с мужчиной, но кто он вообще не выносит на публичное обозрение.

Некоторые детали о своем любимом она поделилась в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Почему певица не показывает любимого

По словам исполнительницы, она не афиширует свои отношения из-за уважения личного пространства своего мужа.

"Я уже несколько лет нахожусь в отношениях, я их не скрываю, но и не транслирую публично в социальных сетях исключительно из-за уважения личного пространства моего любимого человека", - сказала она.

Также артистка отметила, что ее избранник не хочет быть публичным человеком.

"Он интроверт, никогда не желавший быть публичным человеком, так было всегда, задолго до того, как я начала активно выступать. Поэтому это исключительно из уважения и желания моего любимого", - резюмировала ROXOLANA.

Что известно о певице

Роксолана Сирота - участник талант-шоу "Голос країни-9". В 2021 году ROXOLANA начала артпроект Ukraine Is, соединивший современную музыку и украинскую поэзию.

Артпроект Ukraine Is включает в себя песни и видеоклипы на слова известных украинских поэтов. Дебютное видео на песню "Очима" получило более 1 млн просмотров на YouTube, а трек вошел в топ-10 танцевальных хитов украинского радио.

 

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Певцы