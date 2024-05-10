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"Жесть, жах, надзвичайно складно": українська співачка розповіла про брата, який на фронті з 2014 року

П'ятниця 10 травня 2024 09:00
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"Жесть, жах, надзвичайно складно": українська співачка розповіла про брата, який на фронті з 2014 року Фото: ROXOLANA розповіла про брата на фронті (пресслужба співачки)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Роксолана Сирота, яка виступає під іменем ROXOLANA, розповіла про рідного брата, який з 2014 року бореться за Україну на фронті.

Про це молода артистка розказала в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler).

Що співачка розказала про брата-воїна

Виконавиця поділилася, що її брат з 2014 року є військовим капеланом.

"Він або перебуває на фронті, або збирає гроші для побратимів і привозить їм все, що вони потребують", - розказала вона.

Артистка повідомила, що ні для кого не секрет, що війна - це жах, так було і в 2014 році.

"Що розповідає? Навіть не знаю, як тут відповісти, адже як і всі військові він багато не розповідає, але говорить, що війна - це жесть, жах, на позиціях надзвичайно складно. Але так було й у 2014 році", - зазначила ROXOLANA.

Співачка безмежно вдячна всім Героям на війні, які виборюють свободу України у російських загарбників.

"Є багато втрат, але дівчата і хлопці гідно тримаються, виборюють нашу свободу і незалежність, наше з вами спокійне життя, за що я їм безмежно вдячна", - резюмувала виконавиця.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна співачка Оля Цибульська розповіла про бронювання артистів, російський та український шоу-бізнес.

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