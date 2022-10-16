Вимкнутити чи просто прикрутити на ніч? Як взимку зекономити на опаленні

Цьогоріч українці занепокоєні питаннями, як не замерзнути взимку і водночас зекономити на опаленні. Адже цінник на комуналку зростає щозими, а якщо ви маєте індивідуальну систему, то можете самі управляти нею.

Як бути з опаленням вночі, щоб платити менше - читайте нижче в матеріалі Styler.

Вночі відключати чи прикручувати?

Експерти кажуть, що все залежить від вашого приміщення - як добре воно ізольовано.

Добре ізольовані житла з високою тепловою інерцією акумулюють, утримують тепло і запобігають проникненню зовнішнього холоду.

В такому приміщенні можна повністю вимикати опалення на ніч, щоб зекономити на рахунках.

Можна також і знизити температуру на кілька градусів, щоб зекономити від 10 до 15%.

Чи можна відключати опалення при поганій ізоляції?

Якщо ви живете в старому будинку з недостатньою теплоізоляцією і низькою тепловою інерцією, про відключення опалення на ніч не може бути й мови. Інакше в кімнатах швидко стане холодно через втрату тепла.

Крім того, щоб прогріти будинок фактично з нуля, вам доведеться вмикати опалення на повну потужність. В результаті ви отримаєте дуже високий рахунок.

Якщо ваш дім ізольований ненадійно, просто встановіть нижчу температуру на ніч. Це дозволить вам заощадити від 7% до 8% на рахунку.

Ще кілька дієвих порад економії

Щоб зменшити рахунок за електроенергію, найкращим рішенням буде вручну налаштувати термостат на нижчу температуру.

Ви також можете використовувати програмований термостат із системою періодичного планування, яку можна встановити для перемикання на потрібну температуру в певний час доби.

Ви можете запланувати, щоб він почав опалювати ваш будинок до того часу, як ви прокинетеся та повернетеся додому з роботи. Те ж саме відбудеться вночі, ваше опалення автоматично знизить температуру на кілька градусів з моменту, коли ви ляжете спати.