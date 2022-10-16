Выключить или просто прикрутить на ночь? Как зимой сэкономить на отоплении

В этом году украинцы обеспокоены вопросами, как не замерзнуть зимой и одновременно сэкономить на отоплении. Ведь ценник на коммуналку растет каждую зиму, а если у вас индивидуальная система, то можете сами управлять ею.

Как быть с отоплением ночью, чтобы платить меньше – читайте ниже в материале Styler.

Ночью отключать или прикручивать?

Эксперты говорят, что все зависит от вашего помещения – как хорошо оно изолировано.

Хорошо изолированные жилища с высокой тепловой инерцией аккумулируют, удерживают тепло и предотвращают проникновение наружного холода.

В таком помещении можно полностью отключать отопление на ночь, чтобы сэкономить на счетах.

Можно также снизить температуру на несколько градусов, чтобы сэкономить от 10 до 15%.

Можно ли отключать отопление при плохой изоляции?

Если вы живете в старом доме с недостаточной теплоизоляцией и низкой тепловой инерцией, об отключении отопления на ночь не может быть и речи. Иначе в комнатах быстро станет холодно из-за потери тепла.

Кроме того, чтобы прогреть дом практически с нуля, вам придется включать отопление на полную мощность. В результате вы получите очень высокий счет.

Если ваш дом изолирован ненадежно, просто установите более низкую температуру на ночь. Это позволит вам сэкономить от 7% до 8% на счете.

Еще несколько действенных советов экономии

Чтобы снизить счет за электроэнергию, лучшим решением будет вручную настроить термостат на более низкую температуру.

Также можно использовать программируемый термостат с системой периодической планировки, которую можно установить для переключения на нужную температуру в определенное время суток.

Вы можете запланировать, чтобы он начал отапливать ваш дом до тех пор, как вы проснетесь и вернетесь домой с работы. То же самое произойдет ночью, ваше отопление автоматически снизит температуру на несколько градусов с момента, когда вы ляжете спать.