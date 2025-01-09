Не вимикайте ці 7 побутових електроприладів з розетки: більше шкоди, ніж користі

Холодильник

Холодильник - це той прилад, який повинен бути постійно підключеним до електромережі. Його основна функція - зберігання продуктів у свіжому стані, і навіть короткочасне вимикання може призвести до псування їжі.

У разі раптового вимкнення електроенергії фахівці рекомендують чекати 10 хвилин після її відновлення, перш ніж вмикати холодильник, щоб уникнути перепадів напруги.

Для додаткового захисту техніки можна встановити реле напруги. Постійне відключення холодильника не тільки створює ризик для продуктів, але й може скоротити термін служби приладу.

Роутер

Роутер забезпечує доступ до інтернету, і його вимикання з розетки часто недоцільне. Хоча можна відключити роутер на ніч за допомогою кнопки живлення, вимикати його з розетки не рекомендується. Постійне відключення може вплинути на налаштування пристрою або навіть пошкодити його.

Крім того, якщо роутер працює цілодобово, це забезпечує стабільне інтернет-з’єднання для розумних приладів у будинку. Щоб зекономити енергію або уникнути перегріву, можна періодично давати роутеру "відпочити," але без виймання вилки з розетки.

Телевізор

Старі телевізори часів радянської епохи потребували вимикання через відсутність захисту від перегріву. Але сучасні моделі, особливо OLED, мають усі необхідні системи безпеки. Щобільше, часте вимикання телевізора з розетки може призвести до поступового "вигорання" екрана.

У режимі очікування телевізор споживає мінімум енергії, тому нема потреби постійно виймати вилку з розетки. Вимикати телевізор варто лише у випадку тривалої відсутності вдома або за наявності нестабільної електромережі.

Бойлер

Бойлер - ще один прилад, який часто залишають підключеним до мережі. Більшість моделей оснащені кнопкою увімкнення/вимкнення, що дозволяє вимикати прилад без виймання вилки.

Постійне відключення бойлера з розетки може негативно вплинути на його роботу, особливо якщо нагрівальний елемент перебуває у воді. Крім того, повторне нагрівання води після кожного ввімкнення може витрачати більше енергії, ніж підтримка стабільної температури.

Багато електроприладів постійного використання є сенс тримати завжди увімкнутими (фото: Pixabay.com)

Комп’ютер і ноутбук

Вимикати комп’ютер або ноутбук з розетки не завжди доцільно, особливо якщо пристрій вимкнений. У такому стані більшість сучасних комп’ютерів і ноутбуків не споживають електроенергію. Зарядні пристрої також можна залишати у розетці, якщо вони не підключені до техніки.

Однак, якщо зарядка нагрівається навіть у режимі простою, краще її відключити, щоб уникнути ризику займання. Щоб уникнути перевантаження пристроїв, рекомендується користуватися якісними зарядками і дотримуватись правил їх експлуатації.

Кондиціонер

Кондиціонер - це ще один пристрій, який немає потреби вимикати з розетки. Усі функції ввімкнення та вимкнення реалізовані за допомогою пульта дистанційного керування. Часте відключення з розетки може вплинути на електроніку пристрою, особливо на сучасних моделях із функціями розумного управління.

У режимі очікування кондиціонер споживає мінімум енергії, що не завдає значної шкоди бюджету. Якщо ви тривалий час не користуєтесь приладом, краще скористатися режимом енергозбереження, а не витягати вилку з розетки.

Мікрохвильовка

Мікрохвильова піч споживає зовсім мало енергії в режимі очікування, тому її нема потреби вимикати з розетки. Постійне відключення і підключення може пошкодити електроніку пристрою.

У разі тривалої відсутності вдома або частих перепадів напруги варто подбати про стабілізатор або реле напруги. В іншому випадку, залишати мікрохвильовку підключеною до мережі цілком безпечно.