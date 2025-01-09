Не выключайте эти 7 бытовых электроприборов из розетки: больше вреда, чем пользы

Холодильник

Холодильник - это тот прибор, который должен быть постоянно подключен к электросети. Его основная функция - хранение продуктов в свежем состоянии, и даже кратковременное выключение может привести к порче пищи.

В случае внезапного отключения электроэнергии специалисты рекомендуют ждать 10 минут после ее восстановления, прежде чем включать холодильник, чтобы избежать перепадов напряжения.

Для дополнительной защиты техники можно установить реле напряжения. Постоянное отключение холодильника не только создает риск для продуктов, но и может сократить срок службы прибора.

Роутер

Роутер обеспечивает доступ к интернету, и его выключение из розетки часто нецелесообразно. Хотя можно отключить роутер на ночь с помощью кнопки питания, выключать его из розетки не рекомендуется. Постоянное отключение может повлиять на настройки устройства или даже повредить его.

Кроме того, если роутер работает круглосуточно, это обеспечивает стабильное интернет-соединение для умных приборов в доме. Чтобы сэкономить энергию или избежать перегрева, можно периодически давать роутеру "отдохнуть," но без вынимания вилки из розетки.

Телевизор

Старые телевизоры времен советской эпохи нуждались в выключении из-за отсутствия защиты от перегрева. Но современные модели, особенно OLED, имеют все необходимые системы безопасности. Более того, частое выключение телевизора из розетки может привести к постепенному "выгоранию" экрана.

В режиме ожидания телевизор потребляет минимум энергии, поэтому нет необходимости постоянно вынимать вилку из розетки. Выключать телевизор стоит только в случае длительного отсутствия дома или при наличии нестабильной электросети.

Бойлер

Бойлер - еще один прибор, который часто оставляют подключенным к сети. Большинство моделей оснащены кнопкой включения/выключения, что позволяет выключать прибор без вынимания вилки.

Постоянное отключение бойлера из розетки может негативно повлиять на его работу, особенно если нагревательный элемент находится в воде. Кроме того, повторный нагрев воды после каждого включения может расходовать больше энергии, чем поддержание стабильной температуры.

Многие электроприборы постоянного использования есть смысл держать всегда включенными (фото: Pixabay.com)

Компьютер и ноутбук

Выключать компьютер или ноутбук из розетки не всегда целесообразно, особенно если устройство выключено. В таком состоянии большинство современных компьютеров и ноутбуков не потребляют электроэнергию. Зарядные устройства также можно оставлять в розетке, если они не подключены к технике.

Однако, если зарядка нагревается даже в режиме простоя, лучше ее отключить, чтобы избежать риска воспламенения. Чтобы избежать перегрузки устройств, рекомендуется пользоваться качественными зарядками и соблюдать правила их эксплуатации.

Кондиционер

Кондиционер - это еще одно устройство, которое нет необходимости выключать из розетки. Все функции включения и выключения реализованы с помощью пульта дистанционного управления. Частое отключение из розетки может повлиять на электронику устройства, особенно на современных моделях с функциями умного управления.

В режиме ожидания кондиционер потребляет минимум энергии, что не наносит значительного ущерба бюджету. Если вы длительное время не пользуетесь прибором, лучше воспользоваться режимом энергосбережения, а не вытаскивать вилку из розетки.

Микроволновка

Микроволновая печь потребляет совсем мало энергии в режиме ожидания, поэтому ее нет необходимости выключать из розетки. Постоянное отключение и подключение может повредить электронику устройства.

В случае длительного отсутствия дома или частых перепадов напряжения стоит позаботиться о стабилизаторе или реле напряжения. В противном случае, оставлять микроволновку подключенной к сети вполне безопасно.