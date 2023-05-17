Вимагав тисячу доларів: в Одесі патрульний шантажував жінку, у якої загинула дитина

В Одесі викрили та затримали патрульного, який шантажував місцеву жительку, вимагаючи заплатити йому 1000 доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за смерть її маленького сина через падіння з п'ятого поверху.

Про це 17 травня передали у прес-службі Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Зазначається, що зловмисника вже відправили за ґрати, а також оголосили про підозру за ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу.

Трагічний випадок загибелі дитини стався на початку травня - хлопчик після падіння з вікна будівлі помер від отриманих травм.

Як йдеться у матеріалах справи, за кілька днів із 31-річною матір'ю загиблої дитини зв'язався її знайомий, співробітник Управління патрульної поліції в Одеській області ДПП, і почав розповідати, що жінка нібито може понести покарання за смерть сина.

"За 1000 доларів США поліцейський пообіцяв домовитись зі слідчим, аби вона не потрапила до в'язниці за невиконання батьківських обов'язків, та сприяти закриттю кримінального провадження, розпочатого за фактом події", йдеться у публікації.

Однак жінка відразу ж повідомила про неправомірні дії старшого лейтенанта патрульної поліції Одеському управлінню Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, і оперативники "відреагували миттєво".

"Одразу після передачі частини хабаря - 600 доларів США - фігуранта затримали працівники УДВБ НПУ, УСБУ в Одеській області та ТУ ДБР. Він вже за ґратами та очікує на обрання запобіжного заходу", - розповіли в Департаменті.

В Одесі Внутрішня безпека поліції затримала патрульного за вимагання грошей (фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua)

У повідомленні також наголошується, що "таким ганебним випадкам немає місця в лавах правоохоронців", і патрульний буде звільнений з лав правоохоронних органів, а зараз його вже усунули з посади.