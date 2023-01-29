У Києві фейковий "коп" займався здирством: як діяв шахрай

У Києві затримали шахрая, який під виглядом "правоохоронця" займався здирством, погрожуючи своїй жертві кримінальним переслідуванням за вигадане правопорушення, пропонуючи відкупитися за 5 тисяч доларів.

Про це повідомили у прес-службі Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Псевдокопа спіймали у столиці оперативники внутрішньої безпеки поліції під час отримання другої частини суми.

Видаючи себе за поліцейського, 33-річний зловмисник - мешканець Київської області - намагався обдурити 44-річного чоловіка з Чернігівської області та заволодіти його грошима.

Як діяв аферист

Як з'ясувалося, шахрай обрав свою жертву, дізнавшись, що той на сайті з продажу військового антикваріату та спорядження хоче придбати вогнепальну зброю. Так зловмисник вирішив підзаробити.

Він зателефонував чоловікові, представився слідчим Головного слідчого управління Нацполіції, і розповів, що стосовно нього нібито розпочато кримінальне провадження за фактом створення незаконного збройного формування та нелегальних оборудок зі зброєю.

Щоб байка виглядала більш переконливо, зловмисник скинув на телефон жертви фото свого нібито службового посвідчення. Крім того, аферист наголошував на наявності незаперечних доказів причетності чоловіка до злочинів.

Аферист змайстрував собі такий "документ" - підробив службове посвідчення слідчого поліції (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Псевдослідчий запевнив, що тому нібито загрожує кримінальна відповідальність, але за "гонорар" у 5 тисяч доларів запропонував уникнути покарання. Аванс за таку послугу вимагав перевести на банківську картку.

Затримання фейкового копа

Житель Чернігівської області звернувся до поліції та розповів про здирство. Вже у Києві за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ так званого слідчого поліції затримали під час отримання ним другої частини коштів.

"У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували одержання підозрюваним грошових коштів у два етапи. Під час передачі другої частини - 4700 доларів США його затримали", - розповіли правоохоронці.

Шахрая - фейкового слідчого поліції - затримали у Києві (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Після встановлення особи з'ясувалося, що зловмисник не має жодного відношення до правоохоронних органів, а його посвідчення є фейковим.

Фігуранту вже оголосили про підозру за ч.2 ст.190 (Шахрайство) та ч.1 ст.353 (Самовільне присвоєння владних повноважень чи звання посадової особи) Кримінального кодексу. За скоєне аферисту загрожує до 3-х років позбавлення волі. Слідчі дії продовжуються.

У Києві затримали шахрая, який видавав себе за слідчого поліції (фото: facebook.com/UA.National.Police)