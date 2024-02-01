Вилучення транспорту на потреби армії: які зміни передбачає новий законопроект

Уряд зареєстрував у парламенті новий проект, який регулюватиме правила мобілізації. У ньому також передбачені деякі зміни щодо вилучення рухомого майна у громадян на потреби армії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

Який транспорт зможуть вилучати на потреби армії

У новому законі передбачено, що військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами та технікою. Цей обов'язок поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, а також на громадян - власників транспортних засобів.

"Читаю текст - одразу звернув увагу на пункт, на який мало хто акцентував:

про вилучення транспортних засобів і обмеження їх використання. Звичайно, може це мова йде про невеликий перелік транспорту, тут бачу і трактори, сільськогосподарська техніка та будівельна техніка, але виглядає недуже", - написав нардеп.

Він додав, що бізнесу зі сфери логістики, будівництва та агропромисловості варто стежити за розвитком ситуації.

Наголосимо, що поки невідомо, наскільки масштабним буде вилучення автомобільного транспорту, оскільки законопроект тільки зареєстрували у ВР, але не ухвалили.

Уривок із нового закону про мобілізацію (скриншот)

Також зазначимо, що згідно із текстом нового законопроекту, з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань і перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП, забороняється відправляти до інших областей та за кордон, передавати право власності іншим особам. А також надавати рухоме майно як предмет застави чи вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу транспорту військовим формуванням.

Новий законопроект про мобілізацію (фото: РБК-Україна)