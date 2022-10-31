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Вилучатимуть машину: на столичних водіїв чекає посилений контроль на дорогах

Звуки двигуна нагадують звуки польоту дронів (фото: pixabay.com)
Автор: Юлія Гаюк

Найближчим часом Київська міська військова адміністрація посилить контроль за їздою без глушника або інших системами без поглинання шуму. У порушників вилучатимуть автомобілі.

Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Чому з'явилися обмеження?

У червні київські водії отримали заборону на шумну їзду. Усе через те, що звуки, які створює двигун, схожі на політ дрона-камікадзе. Це сіє зайву паніку серед населення та може спровокувати надзвичайні ситуації.

У порушників машини вилучають та відправляють їх на спецмайданчик. Однак далеко не всі автомобілісти дотримувалися заборони. У зв'язку з цим на столичних дорогах за ними посилять контроль.

Що іще заборонено на час воєнного стану?

Окрім шумної їзди власним транспортом, у Києві під час війни заборонено запускати феєрверки та надто голосно включати музику. Як показує практика, цього кияни дотримуються краще, ніж використання "тихого двигуна".

Нагадаємо також, що на час воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені Конституцією України.

Серед них:

  • гарантія недоторканності житла
  • таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції
  • втручання в його особисте і сімейне життя
  • свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України
  • право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань
  • право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах
  • право на мирні мітинги, походи та демонстрації

Раніше ми детально розповіли, що означає заборона на їзду без глушника українськими дорогами.

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