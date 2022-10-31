Будут изымать машину: столичных водителей ждет усиленный контроль на дорогах

Почему возникли ограничения?

В июне киевские водители получили запрет на шумную езду. Все потому, что звуки, которые создает двигатель, похожи на полет дрона-камикадзе. Это сеет лишнюю панику среди населения и может спровоцировать чрезвычайные ситуации.

У нарушителей машины изымают и отправляют их на спецплощадку. Однако далеко не все автомобилисты соблюдали запрет. В связи с этим на столичных дорогах за ними усилят контроль.

Что еще запрещено во время военного положения?

Кроме шумной езды на собственном транспорте, в Киеве во время войны запрещено запускать фейерверки и слишком громко включать музыку. Как показывает практика, этого киевляне придерживаются лучше, чем использование "тихого двигателя".

Напомним также, что во время военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные Конституцией Украины.

Среди них: