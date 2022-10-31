Будут изымать машину: столичных водителей ждет усиленный контроль на дорогах

В ближайшее время Киевская городская военная администрация усилит контроль за ездой без глушителя или другими системами без поглощения шума. У нарушителей будут изымать автомобили.
Об этом сообщил глава КМВА Сергей Попко.
В июне киевские водители получили запрет на шумную езду. Все потому, что звуки, которые создает двигатель, похожи на полет дрона-камикадзе. Это сеет лишнюю панику среди населения и может спровоцировать чрезвычайные ситуации.
У нарушителей машины изымают и отправляют их на спецплощадку. Однако далеко не все автомобилисты соблюдали запрет. В связи с этим на столичных дорогах за ними усилят контроль.
Кроме шумной езды на собственном транспорте, в Киеве во время войны запрещено запускать фейерверки и слишком громко включать музыку. Как показывает практика, этого киевляне придерживаются лучше, чем использование "тихого двигателя".
Напомним также, что во время военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные Конституцией Украины.
Среди них:
Ранее мы подробно рассказали, что означает запрет на езду без глушителя по украинским дорогам.