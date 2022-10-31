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Будут изымать машину: столичных водителей ждет усиленный контроль на дорогах

Звуки двигателя напоминают звуки полета дронов (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

В ближайшее время Киевская городская военная администрация усилит контроль за ездой без глушителя или другими системами без поглощения шума. У нарушителей будут изымать автомобили.

Об этом сообщил глава КМВА Сергей Попко.

Почему возникли ограничения?

В июне киевские водители получили запрет на шумную езду. Все потому, что звуки, которые создает двигатель, похожи на полет дрона-камикадзе. Это сеет лишнюю панику среди населения и может спровоцировать чрезвычайные ситуации.

У нарушителей машины изымают и отправляют их на спецплощадку. Однако далеко не все автомобилисты соблюдали запрет. В связи с этим на столичных дорогах за ними усилят контроль.

Что еще запрещено во время военного положения?

Кроме шумной езды на собственном транспорте, в Киеве во время войны запрещено запускать фейерверки и слишком громко включать музыку. Как показывает практика, этого киевляне придерживаются лучше, чем использование "тихого двигателя".

Напомним также, что во время военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные Конституцией Украины.

Среди них:

  • гарантия неприкосновенности жилья
  • тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции
  • вмешательство в его личную и семейную жизнь
  • свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины
  • право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений
  • право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах
  • право на мирные митинги, походы и демонстрации

Ранее мы подробно рассказали, что означает запрет на езду без глушителя по украинским дорогам.

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КиевдрониАвтомобильное движение