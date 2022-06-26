Не только штраф. В Киеве могут изымать авто без глушителя

В Киеве правоохранители имеют право изымать авто за езду по городу без шумопоглотителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что за нарушение нового запрета на езду без глушителя в Киеве предусмотрен не только штраф.

"Если есть переоборудование, которое нарушает раздел 31 ПДД, такое транспортное средство может быть изъято полицией на спецплощадку", - сказано в сообщении.

При этом в ЦПД напомнили, что Киевсовет запретил движение по столице транспортных средств, которые не оборудованы шумопоглотителем, до отмены режима военного положения на территории всей страны.