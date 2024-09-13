Вілла "Сонечко". Історія вікового дому у Львові, що пережив кілька війн, але не російську ракету

Ранок 4 вересня 2024 року став для мешканців Львова, та й для всієї України - чорним. Бо російські ракети влучили в історичну частину старого Львова та зруйнували десятки пам'яток архітектури та вбили людей. В одному з будинків загинула ціла сім'я - мати та три її доньки. Майже цілий мікрорайон зі старовинних будинків залишився без вікон, місцями без дверей та без дахів. Один з таких будинків має понад 100-літню історію.

Що відомо про віллу "Сонечко", яка пережила кілька війн, але була пошкоджена російською ракетою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Спадщина ".

Коли та для кого побудували віллу "Сонечко"

На вулиці Мельника у Львові важко було не помітити будівлю, яка відрізнялась нетиповими елементами в декорі, архітектурою, високим дахом, деревом та сонечком на своїх стінах. Саме це - вілла "Сонячна" або вілла "Сонечко", як її багато хто називає.

Ця вілла була побудована в 1905 році архітектором Августом Богохвальським на замовлення директора Великого міського театру Людвіка Геллера та його дружини.

Вілла "Сонечко" (фото: spadshchyna.lviv.ua)

Людвік Геллер був шанованою постаттю у Львові, особливо у культурних колах. Він починав свою кар'єру з написання театральних рецензій, а згодом став одним з найвпливовіших діячів у культурному середовищі Львова.

Геллер керував Театром графа Скарбека, який зараз відомий як Львівський національний драматичний театр ім. М. Заньковецької. А ще він заснував Львівську філармонію.

Згодом він став директором Великого міського театру, нині це Львівська національна опера й активно розвивав культурне життя міста. Його дружина, Ірина Бохусс-Геллер, була знаною оперною співачкою.

Людвік Геллер (фото: Вікіпедія)

Творець родинного маєтку Геллера, архітектор Август Богохвальський, приїхав до Львова ще у 1890 році й він хотів стати одним з провідних архітекторів міста. За 5 років він здобув патент та відкрив власну фірму, яка працювала над різноманітними проєктами в стилях модерну, історизму та народної архітектури.

Вілла "Сонячна" стала для нього унікальним проєктом, виконаним у закопанському стилі, з елементами сецесії, що було не типовим для його робіт. Закопанський стиль, натхнений традиціями карпатської архітектури, передбачав використання дерев'яних елементів, високих дахів та декоративного різьблення.

Вілла "Сонечко" (фото: фото: spadshchyna.lviv.ua, "Твоє місто")

Однак під час роботи над віллою архітектор додав нетипові для цього стилю рішення - декоративні елементи з бетону та дерева, що символізують сонце. Конструкція вілли асиметрична, тут можна побачити гарну різьблену веранду, цікаве обрамлення вікон, ковані елементи, дерев'яну сходову. Вілла також має високий дах, покритий черепицею, що надає їй схожості з карпатськими хатами.

Увесь район у Львові - особливий

Саме завдяки архітектурним особливостям та декоративним елементам з солярними знаками вілла й отримала назву "Сонячна" або "Сонечко". Усього такого типу будинків на цілий Львів - не більше десятка.

Місце для забудови теж обирали недарма - колись цю територію вважали ніби заміською завдяки спокійним вуличкам. Окрім вілли на вулиці є ще декілька пам'яток місцевого значення.

Наприклад, колишня бурса Товариства взаємодопомоги приватних службовців, який згодом, у міжвоєнний час став дитсадком для дітей учасників польсько-української війни 1918-1919 років, а від початку 1960 - звичайний житловий будинок.

А ще будинок, споруджений перед Першою світовою війною для потреб XI Міської математично-природничої гімназії імені Снядецьких - тепер це Львівська середня загальноосвітня школа №17.

У радянські часи будинок Геллера був поділений на окремі квартири. А у 2022 році у мешканців виникла ідея - перетворити простір напівпідвального приміщення на музичну галерею, щоб зберегти пам'ять про Геллера. Над ідеєю почав працювати Музей імені Соломії Крушельницької.

Російські ракети вбили людей та пошкодили близько 200 будинків

Внаслідок російського ракетного обстрілу 4 вересня у Львові було пошкоджено близько 188 будинків, щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення та багато будівель, які мають історичну цінність та розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Однією з них є вілла "Сонячна".

Вілла "Сонечко" після ракетного обстрілу (фото: spadshchyna.lviv.ua)

Найбільше постраждав дах будівлі. Через ударну хвилю, частину автентичної черепиці було пошкоджено. На фасаді можна побачити сліди від уламків, конструкції вікон та дверей деформовані, а засклення розбите.

Стан черепиці (фото: Юрій Верхола)

Ця будівля стояла неушкоджена від 1905 року, під час польсько-української війни, під час Першої світової та під час німецько-радянської війни. Однак у 2024 році будинок поцілила російська ракета.