Викторию Булитко "застукали" в постели с известным актером: "интригующие перипетии" (фото)

Виктория Булитко оказалась в постели с известным актером Евгением Гашенко на съемках четвертого сезона украинского сериала "Папаньки".
Об этом актриса заявила в Instagram.
"Застукали нас с Евгением Гашенко в постели. Нет сил больше скрывать - мы с Женей… коллеги и друзья! Но сценаристы "Папанек" видят нас по-другому. Как - станет ясно в 4 сезоне "Папанек", - написала Булитко.
Она также отметила, что не ожидала, что ее героиня сериала Ольга Николаевна займет место в сердце Никиты Сергеевича.
"Кстати, мы редко играем с Женей любовь-морковь. А тут у нас прямо увлекательные интригующие перипетии", - добавила актриса.
Она также опубликовала фото со съемок сериала.
Виктория Булитко вместе с Евгением Гашенко на съемках сериала "Папаньки" (фото: instagram.com/bulitka)
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