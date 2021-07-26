Вікторію Булітко "застукали" в ліжку з відомим актором: "інтригуючі перипетії" (фото)

"Застукали нас з Євгеном Гашенко в ліжку. Немає сил більше приховувати - ми з Женею ... колеги і друзі! Але сценаристи "Папаньків" бачать нас по-іншому. Як - стане ясно в 4 сезоні "Папаньків", - написала Булітко.

Вона також зазначила, що не очікувала, що її героїня серіалу Ольга Миколаївна займе місце в серці Микити Сергійовича.

"До речі, ми рідко граємо з Женею кохання-зітхання. А тут у нас прямо захоплюючі інтригуючі перипетії", - додала актриса.

Вона також опублікувала фото зі зйомок серіалу.

Вікторія Булітко разом з Євгеном Гашенко на зйомках серіалу "Папанькі" (фото: instagram.com/bulitka)

Користувачі мережі прокоментували знімок.