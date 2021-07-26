Викторию Булитко "застукали" в постели с известным актером: "интригующие перипетии" (фото)
Виктория Булитко оказалась в постели с известным актером Евгением Гашенко на съемках четвертого сезона украинского сериала "Папаньки".
Об этом актриса заявила в Instagram.
"Застукали нас с Евгением Гашенко в постели. Нет сил больше скрывать - мы с Женей… коллеги и друзья! Но сценаристы "Папанек" видят нас по-другому. Как - станет ясно в 4 сезоне "Папанек", - написала Булитко.
Она также отметила, что не ожидала, что ее героиня сериала Ольга Николаевна займет место в сердце Никиты Сергеевича.
"Кстати, мы редко играем с Женей любовь-морковь. А тут у нас прямо увлекательные интригующие перипетии", - добавила актриса.
Она также опубликовала фото со съемок сериала.
Виктория Булитко вместе с Евгением Гашенко на съемках сериала "Папаньки" (фото: instagram.com/bulitka)
Пользователи сети прокомментировали снимок.
- Ждала этого в предыдущем сезоне;
- Повезло же Женьке;
- А я верил!! Спасибо, жду новый сезон;
- На его месте должен был быть я.
Напомним, Виктория Булитко рассказала, чем покорила возлюбленного. Актриса не спешит раскрывать имя своего молодого человека, но признается, что называет его Мистером А.
Ранее Виктория Булитко разоткровенничалась о своей главной слабости. Она призналась, что любит поесть на ночь. У многих артистов гастрольный график непостоянен. Часто говорить о правильном питании не приходится.