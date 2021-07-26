Вікторію Булітко "застукали" в ліжку з відомим актором: "інтригуючі перипетії" (фото)
Вікторія Булітко виявилася в ліжку з відомим актором Євгеном Гашенко на зйомках четвертого сезону українського серіалу "Папанькі".
Про це актриса заявила в Instagram.
"Застукали нас з Євгеном Гашенко в ліжку. Немає сил більше приховувати - ми з Женею ... колеги і друзі! Але сценаристи "Папаньків" бачать нас по-іншому. Як - стане ясно в 4 сезоні "Папаньків", - написала Булітко.
Вона також зазначила, що не очікувала, що її героїня серіалу Ольга Миколаївна займе місце в серці Микити Сергійовича.
"До речі, ми рідко граємо з Женею кохання-зітхання. А тут у нас прямо захоплюючі інтригуючі перипетії", - додала актриса.
Вона також опублікувала фото зі зйомок серіалу.
Вікторія Булітко разом з Євгеном Гашенко на зйомках серіалу "Папанькі" (фото: instagram.com/bulitka)
Користувачі мережі прокоментували знімок.
- Чекала цього в попередньому сезоні;
- Пощастило ж Женьці;
- А я вірив !! Дякую, чекаю новий сезон;
- На його місці мав бути я.
Нагадаємо, Вікторія Булітко розповіла, чим підкорила коханого. Актриса не поспішає розкривати ім'я свого молодого чоловіка, але зізнається, що називає його Містером А.
Раніше Вікторія Булітко розговорилася про свою головну слабкість. Вона зізналася, що любить поїсти на ніч. У багатьох артистів гастрольний графік непостійний. Часто говорити про правильне харчування не доводиться.