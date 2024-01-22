Вікторія Бекхем сказала, скільки разів на тиждень тренується, щоб зберігати гарну фігуру

Вікторія Бекхем зізналась, як зберігає фігуру

Модельєрка має гарну підтягнуту фігуру і це видно з першого ж погляду, оскільки вона маленького зросту та дуже мініатюрна сама по собі. Але мініатюрності замало для гарного тіла, особливо, після народження кількох дітей.

Бекхем не шукає легких шляхів, вона активно займається собою, своїм здоров’ям, красою та станом тіла і фігури.

Оскільки дружина екс-футболіста працює у світі моди, вона точно знає, чому варто мати доглянуте тіло у будь-якому віці. Саме через те, щоб залишатися прикладом та натхненням для себе в першу чергу, вона активно займається спортом.

Днями Вікторія показала фотографію зі спортивної зали, де активно та завзято працює з одним із тренажерів.

Вікторія Бекхем ділиться секретами красивого тіла (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Поки Priming Moisturiser золотистого кольору допомагає з миттєвим сяйвом, я бачу різницю в текстурі та сяйві моєї шкіри від догляду за собою, завдяки регулярним фізичним тренуванням та іншим оздоровчим засобам. Я намагаюся тренуватись 5 разів на тиждень", - підписала фото Бекхем.

Виходить, що секрет її красивого тіла є дуже простим - регулярні тренування у спортивній залі 5 разів на тиждень. Звісно, іноді менше, адже часу у зірки не так і багато, проте вона знаходить його щодня, заради кращої версії себе та свого відображення у дзеркалі.

Варто зазначити, що у спортзал Бекхем ходить у чорних лосинах, світлих кросівках та чорному короткому топі. А ось волосся збирає у хвостик, аби воно не заважало їй тренуватися і не спадало на обличчя.