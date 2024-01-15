Вікторія Бекхем поділилась секретом створення чітких ліній у макіяжі (відео)

Вікторія Бекхем вже ділилась секретом свого догляду, а тепер показала, як вона робить макіяж.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Вікторія Бекхем розкрила секрет чітких ліній у макіяжі

Вікторія ніколи не приховувала, що вона дуже ретельно за собою доглядає і витрачає на це не малі суми грошей. До того ж, вона має власну лінійку косметики, якою співачка і користується.

Варто одразу зазначити, що шкіра Бекхем знаходиться у чудовому стані, а все це завдяки правильному догляду та макіяжу.

Цього разу 49-річна модельєрка розповіла, як їй вдається отримати чітке та виточене обличчя, тобто, виділити вилиці, зробити грамотний контуринг та візуально зменшити об’єм обличчя.

Цим процесом дружина футболіста поділившись неймовірно точним покроковим макіяжем у відео.

Звісно, Вікторія використала косметику від свого бренду Victoria Beckham Beauty за 35 фунтів стерлінгів, модельєр показала шанувальникам свою власну формулу макіяжу.

Вона накреслила хрестик на лобі, вилицях, щелепі та носі за допомогою контурного олівця та використала пензлик, щоб розтушувати його, створивши чітку основу.

"Мені потрібен контурний гарний продукт, який відчувається як ручка, щоб я могла просто малювати та розтушовувати, він такий простий у використанні", - зізналась Бекхем.

"Це мій ранковий розпорядок. Я використовую контуринг у кольорі Sandstone, щоб зробити контур навколо носа, вилиць, чола, навколо очей і, нарешті, потрібно підкреслити чітку лінію щелепи", - продовжує Вікторія.

Таким чином співачка довела жінкам, що грамотний макіяж може дійсно допомогти підкреслити переваги своєї зовнішності та виглядати натурально.