Виктория Бекхэм показала свою утреннюю бьюти-рутину без капли макияжа

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Виктории.

Виктория Бекхэм показала свой утренний уход

49-летняя звезда поделилась закулисами своей домашней жизни, продемонстрировав свой собственный утренний уход за кожей с помощью косметических средств своего бренда.

В видео, которое Бекхэм записала без макияжа, она применила несколько продуктов из своей линейки косметики в процессе.

"Итак, я здесь, в Нью-Йорке, я только что очистила свое лицо. Я без макияжа и я собираюсь показать вам, что я делаю каждый день, являющийся частью моего ухода за кожей", - обратилась к поклонникам Бекхэм.

На видео она одета в белый халат и была с полотенцем на голове. Женщина показывает косметику на камеру своего телефона, прежде чем наносить каждый продукт по отдельности.

Первой была сыворотка Cell Rejuvenating Power Serum, которую она выдавила себе на ладонь, растерла руками и принялась втирать в лицо.

"И что мне нравится в этой мощной сыворотке, так это то, что она совсем не липкая. Мне нравится уделять много внимания области вокруг глаз. Потому что она увлажняет", – описывает свои действия модельер.

"Я также заметила разницу в тонких морщинках вокруг глаз, используя сыворотку и мой увлажняющий крем Cell Rejuvenating Priming Moisturizer. Это так приятно ощущается на коже. Мне нравится", - говорит Виктория.

Бекхэм также поделилась с поклонниками еще одним секретом: она массирует ладони всеми остатками продукта.

"Мне кажется, что мы довольно часто забываем о своих руках. Руки и шея так же важны, как лицо. И это то, что я делаю дважды в день, каждый день. Теперь я подготовлена ​​и готова нанести макияж",- подытожила в видео Бекхэм.