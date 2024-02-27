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Вікторія Бекхем показала, як поєднує підбори та милиці у повсякденному житті (фото)

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Юлія Любченко

Вікторія Бекхем наразі носить гіпс на одній нозі, адже нещодавно вона її пошкодила. Але жінка вже вдало поєднує милиці з підборами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профіль Бекхем в Instagram.

Вікторія Бекхем показала, як поєднує підбори та милиці 

Вікторія Бекхем нещодавно пошкодила ногу і, як виявилось, достатньо сильно, що їй довелося накласти гіпс. Але дизайнерка не здається і не сидить без діла, вона виходить на прогулянки та зустрічається зі своїми родичами та друзями. А також Вікторія трудоголік і вміє працювати попри всі труднощі.

Що саме сталося з ногою Бекхем - невідомо, але такий сильний оптимізм надихає та є прикладом для багатьох. 

Дружина футболіста розгулює по дому та посеред вулиць у досить цікавому поєднанні - вона носить одну туфлю та гіпс, а ходить за допомогою милиць. Це виглядає досить дивно, проте таким чином Вікторія доводить, наскільки сильний дух вона має. 

На останньому фото, яке Бекхем виклала у соцмережу, вона стоїть у туфлі та гіпсі. Жінка зробила фото у дзеркалі та повідомила, що вона знаходиться у Парижі й готується до шоу. 

Вікторія Бекхем показала, як поєднати підбори з милицями  (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Тож, виходить, яку б сильну травму не отримала Вікторія, вона вже навчилась з цим жити та навіть навчилася спускатися зі сходів. А також демонструє, що робота над її проектами не зупиняється навіть через проблему з ногою, а вона, виходячи з усього - серйозна. 

Також на цьому фото помітно, як сильно за останній час схудла дизайнерка. Вона одягнена у чорні брюки та футболку такого ж кольору, які демонструють її худе тіло і добре показують взуття на підборах, що при травмі є досить сміливим кроком.

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