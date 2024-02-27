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Виктория Бекхэм показала, как сочетает каблуки и костыли в повседневной жизни (фото)

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Юлия Любченко

Виктория Бекхэм носит гипс на одной ноге, ведь недавно она ее повредила. Но женщина уже удачно сочетает костыли с каблуками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профиль Бекхэм в Instagram .

Виктория Бекхэм показала, как сочетает каблуки и костыли

Виктория Бекхэм недавно повредила ногу и, как оказалось, достаточно сильно, что ей пришлось наложить гипс. Но дизайнер не сдается и не сидит без дела, она выходит на прогулки и встречается со своими родственниками и друзьями. А также Виктория трудоголик и умеет работать на все трудности.

Что именно произошло с ногой Бекхэма - неизвестно, но такой сильный оптимизм вдохновляет и является примером для многих.

Жена футболиста разгуливает по дому и посреди улиц в довольно интересном сочетании - она носит одну туфлю и гипс, а ходит с помощью костылей. Это выглядит довольно странно, однако таким образом Виктория доказывает, насколько силен дух у нее.

На последнем фото, которое Бекхэм выложила в соцсеть, стоит в туфле и гипсе. Женщина сделала фото в зеркале и сообщила, что находится в Париже и готовится к шоу.

Виктория Бекхэм показала, как соединить каблуки с костылями (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Выходит, какую бы сильную травму не получила Виктория, она уже научилась с этим жить и даже научилась спускаться с лестницы. А также демонстрирует, что работа над ее проектами не останавливается даже из-за проблемы с ногой, а она, исходя из всего - серьезная.

Также на этом фото заметно, как сильно за последнее время похудела дизайнер. Она одета в черные брюки и футболку такого же цвета, которые демонстрируют ее худое тело и хорошо показывают обувь на каблуке, что при травме довольно смелым шагом.

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