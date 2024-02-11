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Вікторія Бекхем випустила парфюм з потужним сенсом (фото, відео)

Неділя 11 лютого 2024 13:45
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Вікторія Бекхем випустила парфюм з потужним сенсом (фото, відео) Вікторія Бекхем (Фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Юлія Любченко

Вікторія Бекхем вирішила додати до своєї лінійки парфумів ще один аромат, який має досить сильний сенс.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-зірки.

Вікторія Бекхем презентувала свій парфум

Вікторія Бекхем, яка є дизайнеркою та власницею власного бренду, представила промо кампанію свого парфуму Suit 302, котрий входить до її косметичної лінійки Victoria Beckham Beauty.

Вікторія надихнулась своєю подорожжю до Парижа, саме там вона з чоловіком Девідом провела романтичні вихідні, які справили на неї враження.

Аромат Suit 302 втілює атмосферу ідеального побачення і близькості між парою закоханих.

"З історією, що так глибоко вкорінена в романтиці та сюрреалістичній інтенсивності особливих моментів разом, ми хотіли, щоб Suite 302 буквально створював і викликав почуття глибокої близькості та спільної інтимності", - каже парфумер Жером Епінетт.

Сама ж Вікторія опублікувала гарні фото, де вона сама позує досить загадковому образі. Вона одягла сукню з відкритою спиною. А також показала, як виглядає флакон парфумів.

Вікторія Бекхем випустила парфюм з потужним сенсом (фото, відео)

Нові парфуми Вікторії Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckhambeauty)

До речі, цікавою родзинкою є те, що на ньому можна вигравіювати будь-який напис.

Парфум уже доступний на офіційному сайті знаменитості та коштує 200 євро. В ароматі заховані ноти чорної вишні, червоного перцю, мускусу, чорної шкіри, тютюнового листа та фіалки.

Варто нагадати, що нещодавно Девід Бекхем також випустив нову лінійку власних парфумів, реклама якого, є не менш яскравою, спокусливою та цікавою, оскільки він сам став обличчям цієї колекції.

Вікторія Бекхем випустила парфюм з потужним сенсом (фото, відео)

Вікторія Бекхем у романтичному образі (фото: instagram.com/victoriabeckhambeauty)

Раніше ми розповідали про те, що Вікторія Бекхем розкрила секрет стрункої фігури.

Також читайте наш матеріал про те, як Бекхем поділилась секретом створення чітких ліній у макіяжі.

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