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Віктор Розовий після важкого поранення показався в інвалідному візку (фото)

У якому стані нині Розовий (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Комік Віктор Розовий, який на тлі повномасштабної війни РФ проти України вирушив на фронт та отримав важке поранення, продовжує проходити реабілітацію.

Як нині виглядає зірка "Ліги сміху", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якою Розовий поділився в Instagram.

Як змінився гуморист

Розовий отримав уламкове поранення у голову. Він вижив завдяки оперативній медичній допомозі та швидкій евакуації. Після цього дружина гумориста розповідала, що він буде проходити реабілітацію.

Нині ж Розовий вирішив показатися у Stories. Гуморист сидів в інвалідному візку.

Комік навіть нібито посміхався на камеру. А поруч з ним стояла його дружина Ольга, яка увесь цей час підтримує його після поранення.

Розовий зробив нове фото (скріншот)

Про весілля Розового та його обраниці стало відомо у березні цього року. На той час комік вже служив. Він захищав Україну у Третій штурмовій бригаді. 

Розовий та його дружина (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Де саме зараз військовий та як просувається його реабілітація - не повідомляється. Втім, у коментарях під дописами Розового фани невпинно пишуть, що бажають йому швидкого одужання, а також дякують йому за рішення піти на фронт і захищати Україну.

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