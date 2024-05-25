Віктор Розовий після важкого поранення показався в інвалідному візку (фото)

Як змінився гуморист

Розовий отримав уламкове поранення у голову. Він вижив завдяки оперативній медичній допомозі та швидкій евакуації. Після цього дружина гумориста розповідала, що він буде проходити реабілітацію.

Нині ж Розовий вирішив показатися у Stories. Гуморист сидів в інвалідному візку.

Комік навіть нібито посміхався на камеру. А поруч з ним стояла його дружина Ольга, яка увесь цей час підтримує його після поранення.

Розовий зробив нове фото (скріншот)

Про весілля Розового та його обраниці стало відомо у березні цього року. На той час комік вже служив. Він захищав Україну у Третій штурмовій бригаді.

Розовий та його дружина (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Де саме зараз військовий та як просувається його реабілітація - не повідомляється. Втім, у коментарях під дописами Розового фани невпинно пишуть, що бажають йому швидкого одужання, а також дякують йому за рішення піти на фронт і захищати Україну.