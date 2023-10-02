Богдан Шелудяк пояснив, чому блогером називатися вже не модно

З розвитком соцмереж стрімко розвинулось і поняття "блогерство". Спочатку воно вважалося різновидом хобі, а тепер для багатьох людей стало професією. На блогах заробляють. Завдяки численній аудиторії підписників закривають збори на потреби ЗСУ. Лідери думок стали прикладом для багатьох людей. Але чи помітили ви тенденцію, що блогерів стали називати інфлюенсерами?

За словами Богдана, за період повномасштабної війни "слово "блогер" набуло негативного забарвлення".

"Всі мають доступ до інтернету, але не завжди публікують доречні для наших реалій речі. Це потрапляє до новин, обговорюється на загал, і слово “блогер” отримує негативний підтекст. Думаю, що причина і в медіа, які охрестили всіх людей, які мають акаунт в Instagram, блогерами. А люди, які справді несуть щось у маси, впливають на аудиторію та виконують певну місію - це, насправді, інфлюенсери. До думки інфлюенсерів прислуховується чимала частина людей", - говорить Богдан.

На своїх сторінках у соцмережах Богдан Шелудяк втілює розважальну місію.

"Я позиціоную себе, як медійну людину, що може відволікти від проблем та розважити підписників. Але при цьому й поговорити на більш глибокі теми. Та наголошу, що ніколи не позиціонував себе експертом у психології чи філософії. Все, що я транслюю, – це лише особистий досвід і думки", - каже ведучий Нового каналу.

Богдан Шелудяк (фото: Новий канал)