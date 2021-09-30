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Виктор Павлик и его молодая жена впервые показали лицо сына

Автор: Роман Мирончук

Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова впервые показали лицо маленького сына, который появился на свет три месяца назад.

Фотографию первенца семейная пара опубликовала в своих Instagram.

Екатерина выставила черно-белое фото, на котором они с мужем обнимают малыша.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова впервые показали лицо сына (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Знакомьтесь, Миша Павлик! На кого похож не спрашиваю", - написала Репяхова.

Пользователи сети отметили, что ребенок похож на своего отца Виктора Павлика.

Известный украинский музыкант также опубликовал трогательный черно-белый снимок с сыном.

Виктор Павлик с сыном (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Любимый Михасик", - подписал фото артист.

Пользователи сети прокомментировали фото.

  • Копия и гордость отца;
  • Чудесные! Михасик похож на отца;
  • Красавчик;
  • Пусть растет здоровый;
  • Какой красавчик!!!! Загляденье! Пусть растет самым счастливым мальчиком;
  • Привет малыш. Наконец-то мы тебя увидели;
  • Сладкий мальчик;
  • Папа в миниатюре.

Напомним, Виктор Павлик высказался о разнице в возрасте с новорожденным сыном. Он признался, что переживает из-за большой разницы в возрасте с ребенком, ведь ему уже 55 лет.

Отметим, что для музыканта это уже четвертый ребенок, а для Екатерины первый.

Мы также писали о том, что Репяхова очаровала семейным фото с сынишкой по особому поводу.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова