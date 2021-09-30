Виктор Павлик и его молодая жена впервые показали лицо сына

Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова впервые показали лицо маленького сына, который появился на свет три месяца назад.
Фотографию первенца семейная пара опубликовала в своих Instagram.
Екатерина выставила черно-белое фото, на котором они с мужем обнимают малыша.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова впервые показали лицо сына (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Знакомьтесь, Миша Павлик! На кого похож не спрашиваю", - написала Репяхова.
Пользователи сети отметили, что ребенок похож на своего отца Виктора Павлика.
Известный украинский музыкант также опубликовал трогательный черно-белый снимок с сыном.
Виктор Павлик с сыном (фото: instagram.com/viktorpavlik)
"Любимый Михасик", - подписал фото артист.
Пользователи сети прокомментировали фото.
Напомним, Виктор Павлик высказался о разнице в возрасте с новорожденным сыном. Он признался, что переживает из-за большой разницы в возрасте с ребенком, ведь ему уже 55 лет.
Отметим, что для музыканта это уже четвертый ребенок, а для Екатерины первый.
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