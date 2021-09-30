RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Віктор Павлік і його молода дружина вперше показали обличчя сина

Автор: Роман Мирончук

Віктор Павлік і його дружина Катерина Репяхова вперше показали обличчя маленького сина, який з'явився на світ три місяці тому.

Фотографію первістка сімейна пара опублікувала в своїх Instagram.

Катерина виставила чорно-біле фото, на якому вони з чоловіком обіймають малюка.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова вперше показали обличчя сина (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Знайомтеся, Міша Павлик! На кого схожий не питаю", - написала Репяхова.

Користувачі мережі зазначили, що дитина схожа на свого батька Віктора Павлика.

Відомий український музикант також опублікував зворушливий чорно-білий знімок з сином.

Віктор Павлік з сином (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Улюблений Михасик", - підписав фото артист.

Користувачі мережі прокоментували фото.

  • Копія і гордість батька;
  • Чудові! Михасик схожий на батька;
  • Красунчик;
  • Нехай росте здоровий;
  • Який красунчик!!!! Чудо! Нехай росте найщасливішим хлопчиком;
  • Привіт малюк. Нарешті ми тебе побачили;
  • Солодкий хлопчик;
  • Тато в мініатюрі.

Нагадаємо, Віктор Павлик висловився про різницю у віці з новонародженим сином. Він зізнався, що переживає через велику різницю у віці з дитиною, адже йому вже 55 років.

Зазначимо, що для музиканта це вже четверта дитина, а для Катерини перша.

Ми також писали про те, що Репяхова зачарувала сімейним фото з синочком з особливого приводу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виктор ПавликЕкатерина Репяхова