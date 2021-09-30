Віктор Павлік і його молода дружина вперше показали обличчя сина

Віктор Павлік і його дружина Катерина Репяхова вперше показали обличчя маленького сина, який з'явився на світ три місяці тому.
Фотографію первістка сімейна пара опублікувала в своїх Instagram.
Катерина виставила чорно-біле фото, на якому вони з чоловіком обіймають малюка.
Віктор Павлік і Катерина Репяхова вперше показали обличчя сина (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Знайомтеся, Міша Павлик! На кого схожий не питаю", - написала Репяхова.
Користувачі мережі зазначили, що дитина схожа на свого батька Віктора Павлика.
Відомий український музикант також опублікував зворушливий чорно-білий знімок з сином.
Віктор Павлік з сином (фото: instagram.com/viktorpavlik)
"Улюблений Михасик", - підписав фото артист.
Користувачі мережі прокоментували фото.
Нагадаємо, Віктор Павлик висловився про різницю у віці з новонародженим сином. Він зізнався, що переживає через велику різницю у віці з дитиною, адже йому вже 55 років.
Зазначимо, що для музиканта це вже четверта дитина, а для Катерини перша.
Ми також писали про те, що Репяхова зачарувала сімейним фото з синочком з особливого приводу.