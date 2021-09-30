Виктор Павлик и его молодая жена впервые показали лицо сына

Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова впервые показали лицо маленького сына, который появился на свет три месяца назад.

Пользователи сети отметили, что ребенок похож на своего отца Виктора Павлика.

"Знакомьтесь, Миша Павлик! На кого похож не спрашиваю", - написала Репяхова.

Екатерина выставила черно-белое фото, на котором они с мужем обнимают малыша.

Напомним, Виктор Павлик высказался о разнице в возрасте с новорожденным сыном. Он признался, что переживает из-за большой разницы в возрасте с ребенком, ведь ему уже 55 лет.

Отметим, что для музыканта это уже четвертый ребенок, а для Екатерины первый.

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