Віктор Павлік і його молода дружина вперше показали обличчя сина

Віктор Павлік і його дружина Катерина Репяхова вперше показали обличчя маленького сина, який з'явився на світ три місяці тому.

Користувачі мережі зазначили, що дитина схожа на свого батька Віктора Павлика.

"Знайомтеся, Міша Павлик! На кого схожий не питаю", - написала Репяхова.

Катерина виставила чорно-біле фото, на якому вони з чоловіком обіймають малюка.

Нагадаємо, Віктор Павлик висловився про різницю у віці з новонародженим сином. Він зізнався, що переживає через велику різницю у віці з дитиною, адже йому вже 55 років.

Зазначимо, що для музиканта це вже четверта дитина, а для Катерини перша.

Ми також писали про те, що Репяхова зачарувала сімейним фото з синочком з особливого приводу.