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Віктор Павлік і його молода дружина вперше показали обличчя сина

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Четвер 30 вересня 2021 19:52
Віктор Павлік і його молода дружина вперше показали обличчя сина Фото: Віктор Павлік і Катерина Репяхова вперше показали обличчя сина (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Роман Мирончук

Віктор Павлік і його дружина Катерина Репяхова вперше показали обличчя маленького сина, який з'явився на світ три місяці тому.

Фотографію первістка сімейна пара опублікувала в своїх Instagram.

Катерина виставила чорно-біле фото, на якому вони з чоловіком обіймають малюка.

Віктор Павлік і його молода дружина вперше показали обличчя сина

Віктор Павлік і Катерина Репяхова вперше показали обличчя сина (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Знайомтеся, Міша Павлик! На кого схожий не питаю", - написала Репяхова.

Користувачі мережі зазначили, що дитина схожа на свого батька Віктора Павлика.

Відомий український музикант також опублікував зворушливий чорно-білий знімок з сином.

Віктор Павлік і його молода дружина вперше показали обличчя сина

Віктор Павлік з сином (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Улюблений Михасик", - підписав фото артист.

Користувачі мережі прокоментували фото.

  • Копія і гордість батька;
  • Чудові! Михасик схожий на батька;
  • Красунчик;
  • Нехай росте здоровий;
  • Який красунчик!!!! Чудо! Нехай росте найщасливішим хлопчиком;
  • Привіт малюк. Нарешті ми тебе побачили;
  • Солодкий хлопчик;
  • Тато в мініатюрі.

Нагадаємо, Віктор Павлик висловився про різницю у віці з новонародженим сином. Він зізнався, що переживає через велику різницю у віці з дитиною, адже йому вже 55 років.

Зазначимо, що для музиканта це вже четверта дитина, а для Катерини перша.

Ми також писали про те, що Репяхова зачарувала сімейним фото з синочком з особливого приводу.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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