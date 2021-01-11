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Ляшко во время локдауна предупредил о мошенничестве: будьте осторожны!

Понедельник 11 января 2021 16:55
Ляшко во время локдауна предупредил о мошенничестве: будьте осторожны!
Виктор Ляшко обратился к украинцам (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что его именем начали пользоваться мошенники. Он призвал украинцев быть внимательнее и не верить фейкам.

Как сообщил Виктор Ляшко на своей странице в Facebook, телефонные мошенники звонят людям и рассказывают, что он попал в беду и срочно нужна помощь.

"Внимание, фейк! Друзья, получили информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в тяжелой ситуации и просят перевести внушительную сумму денег на счет", - написал Ляшко и добавил, что на этом афера не заканчивается и украинцам начинает звонить мужчина, который представляется его именем.

"Потом звонит фейковый Ляшко с такого же фейкового Телеграм-канала с моей личной фотографией. Аферист разговаривает от моего имени и просит срочно помочь деньгами. Официально сообщаю, что это мошенничество. Никаких телефонных звонков от меня не поступало! Пожалуйста, сразу проверяйте информацию и ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов!" – обратился главный санитарный врач к украинцам.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине появился новый вид мошенничества с помощью звонков по телефону.

А также рассказывали о том, что Виктор Ляшко объяснил, будут ли продлевать жесткие карантинные ограничения после 24 января.

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Новости Украины Жизнь мошенничествоВиктор Ляшко

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