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Ляшко під час локдауну попередив про шахрайство: будьте обережні!

Понеділок 11 січня 2021 16:55
Ляшко під час локдауну попередив про шахрайство: будьте обережні!
Віктор Ляшко звернувся до українців (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що його ім'ям почали користуватися шахраї. Він закликав українців бути уважнішими та не вірити фейкам.

Як повідомив Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook, телефонні шахраї телефонують людям і розповідають, що він потрапив в біду і терміново потрібна допомога.

"Увага, фейк! Друзі, отримали інформацію про те, що від мого імені та від імені працівників приймальні головного санітарного лікаря телефонують шахраї та розповідають про те, що я опинився у важкій ситуації й просять перевести значну суму грошей на рахунок", - написав Ляшко і додав, що на цьому афера не закінчується й українцям починає дзвонити чоловік, який представляється його ім'ям.

"Потім дзвонить фейковий Ляшко з такого ж фейкового Телеграм-каналу з моєю особистою фотографією. Аферист розмовляє від мого імені та просить терміново допомогти грошима. Офіційно повідомляю, що це шахрайство. Ніяких телефонних дзвінків від мене не надходило! Будь ласка, відразу перевіряйте інформацію і в жодному випадку не перераховуйте гроші на рахунки аферистів!" – звернувся головний санітарний лікар до українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні з'явився новий вид шахрайства з допомогою дзвінків телефоном.

А також розповідали про те, що Віктор Ляшко пояснив, чи будуть продовжувати жорсткі карантинні обмеження після 24 січня.

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