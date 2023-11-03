Віктор Бронюк схуд на 30 кілограмів та розсекретив свою вагу зараз

Схуднення Бронюка

Музикант поділився, що він не ставив собі за мету мати гарне тіло. Він почав худнути задля комфорту.

Раніше Віктор важив майже 120 кілограмів. За словами Бронюка, йому було важко виступати на сцені, грати з дітьми, навіть зав'язування шнурків викликало дискомфорт.

До речі, артист не вживає алкоголю вже понад 10 років.

Віктор Бронюк схуд на 30 кілограмів (Скріншот із відео)

"У мене не стоїть завдання мати ідеальну вагу. Так комфортніше. Я майже на 30 кг схуд. Три відра води", - пояснив музикант.

Наразі Бронюк важить 86,4 кілограма при зростанні 176 сантиметрів.

"Я вчора зважувався", - уточнив він.

Скинути зайву вагу йому допомогло правильне харчування.